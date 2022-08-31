В Абхазии завораживающие виды. Фото: Александра Какасьева.

Вот и подходит к концу месяц, насквозь пропахший скошенной травой, сочными арбузами и мечтами. В такие моменты, кажется, что август окончательно запаковал чемоданы и тепло попрощалось с нами до следующего года. Но подождите прятать купальник на дальнюю полку, ведь лето еще можно продлить - впереди бархатный сезон.

Накануне журналист «КП-Ростов-на-Дону» вернулась из Абхазии. Рассказываем, как весело и безопасно отдохнуть на местных курортах, какие сюрпризы могут поджидать туриста, а также сколько все это стоит.

СТАНЦИЯ «ОТПУСК»

Первым делом каждому туристу нужно понимать, что Абхазия - больше не рай для бюджетного туриста, сейчас на родине мандаринов цены на все выросли почти до уровня Сочи.

Начнем с дороги. Есть несколько вариантов добраться из Ростова. Первый - это поезд «Москва-Сухум», цена билетов в сезон за плацкарт - от 2300 рублей, купе - 3700 рублей и СВ - от 7400 рублей и выше. Время в пути - чуть меньше суток. Из плюсов: приятное покачивание вагона, сладкий сон в любой момент, а еще - живописные пейзажи и минимум проблем на границе. Из минусов: в попутчики летом могут попасться орущая детвора, а осенью - недовольные пенсионеры. Вдобавок, нет возможности выйти возле самой красивой точки и сделать красивые фото на зависть подружкам.

По дороге в Абхазию много интересного. Фото: Александра Какасьева.

Второй, менее комфортный, но более быстрый вариант - автобус, следующий по аналогичному рейсу до Сухум. Из плюсов: время в дороге около 17 часов, без учета границы, и относительно низкий ценник за билет - около 2 200 рублей. Из минусов: не всегда работают кондиционеры, помимо этого огромная очередь из попутчиков на границе и большие расстояния между остановками.

Финальный и самый интересный вариант - путешествие на машине. Его то я и выбрала. Из бонусов: кафе с ароматным кофе и вкусными пончиками. Есть возможность растянуть приключение, разбив дорогу на два дня.

КУПАТЬСЯ НЕ РИСКНУЛИ

Мы, например, сначала доехали до Туапсе, путь в общей сложности занял около 6 часов. Будьте готовы к тому, что впереди будут три платных проезда по трассе и пробки из желающих погреться в финальных лучах солнца. Чаще всего змея из автолюбителей начинается в Краснодаре, Горячем ключе и, конечно же, при въезде на серпантин. Не знаю, что тут твориться ночью, но днем придется запастись немалым терпением, ведь на один такой затор уходит от 15 до 40 минут.

Да простят меня любители Туапсе, но, если честно, в самом городе делать особо нечего. В центре - Краеведческий музей, парк, поющий фонтан, пару памятников и кафе. Вся остальная красота, а также известная скала Киселева находится в черте, но, чтобы добраться нужно найти автобус, по морю или ехать на машине. А еще рядом находится порт.

В районе главной набережной - пляж, лежаки, а прямо в нескольких метрах идет какая-то стройка. Купаться не рискнули. Остановились на небольшом мотеле прямо возле дороги. Для того, чтобы провести одну ночь, вполне себе. Правда, даже такой скромный вариант вышел в три тысячи за ночь - и это без еды и золотых унитазов, просто комната с кроватью и ванной.

Хозяйка сказала: мол, это еще повезло, ведь сейчас в пик сезона ценник варьируется от 3500 до 4000 рублей. После таких расценок стало ясно одно: похудеет в этом приключении только наш кошелек.

КУРОРТНОЕ СЕРДЦЕ ЮГА

Отдохнув от дальней дороги, на следующие утро выезжаем в город "шашлычка под коньячок". Да, да, олимпийский, прекрасный, такой дорогой во всех смыслах, красавец Сочи.

Сейчас курортное сердце Юга больше напоминает Москву с пальмами и морем. Модные парни в брутальных кабриолетах стоят в километровых пробках в то время, как дамы в брендовых нарядах отдыхают в местных кафе и ресторанах.

Это уже давно не просто обычный курортный городишка, здесь вам инфраструктура и даже яхты вместо такси. Чтобы не пихаться в утренних заторах на границе, лучше всего провести в олимпийской столице 3–4 часа. За это время главный поток отдыхающих уже пройдет паспортный контроль, и к часам 17-18 вы без особых проблем попадете в Абхазию.

Последняя остановка перед Абхазией - Сочи. Фото: Александра Какасьева.

Ну, а чтобы время прошло с пользой сначала можно отправиться в местный гастропорт, здесь в одной точке вас ждут кулинарные изыски из разных уголоков страны. Цены на одно блюдо в среднем варьируются от 400 до 700 рублей. Справедливости ради стоит отметить, что порции внушительные, поэтому смело можно сэкономить, взяв одну на двоих.

Подкрепившись, можно пройтись до портовой набережной, дорога сюда займет не больше 10 минут прогулочным шагом. И вот, вы уже наслаждаетесь белоснежными яхтами, тонкими ароматами кипариса, фруктовых деревьев и даже басистыми криками "чурчхела, медовая пахлава"... Самое время с разбега прыгнуть в теплое море.

ИЩЕМ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Но, с этим есть некоторые проблемки. Для начала придется найти хоть какое-то место, ведь в пик сезона здесь с этим мягко скажем напряженка. Нам удалось забронировать уголок рая почти «на камчатке», между спортивным пенсионером из Липецка и дамой в оранжевом парэо. Накрыв походный чемодан системой защиты из двух полотенец и надежды на честных людей, мы, наконец, смогли освежиться.

Правда, в Сочи вода очень грязная, поэтому нырять с головой и исполнять акробатические этюды лучше не стоит. К тому же, дно смешанное: с одной стороны - средняя галька, а с другой - угольно-черный песок неизвестного происхождения. Если вдруг решите изучать морское дно, придется смириться с тем, что смывать с тела мелкую россыпь из гальки и колючек придется минут пять. К счастью туриста, для этого оборудованы бесплатные душевые.

Получив тонкую вуаль черноморского загара, собираем пожитки и отправляемся дальше. Впереди, долгожданная Абхазия.

ДЕМОВЕРСИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Уже на въезде в страну складывается ощущение, что очутился в демоверсии Советского Союза. Сквозь мощные стволы пальм виднеются разбитые постройки времен сталинского ампира и мозаичные остановки Зураба Церетели. В этом месте время будто бы остановилось, разве что цифровые вывески отелей напоминают нам, что сейчас не 80-е, а 2022 год.

А еще повсюду просто полчища сытых коров, причем особенно сильно буренки любят загорать прямо на оживленной трассе. Нет ничего удивительного, если стадо вдруг перекроет вам путь, местные даже привыкли и уважительно объезжают, а вот для гостей такие попутчики в новинку.

В этом месте время будто замерло. Фото: Александра Какасьева.

Но не буренками едиными, как говорится... Помимо них страна контрастов славится преданными фанатами фильма «Форсаж». Если вдруг кто-то обгоняет вас по встречке, знайте: это местный спешит домой, причем таких «у кого жена рожает» здесь хоть отбавляй. Даже в пробке последователи Вин Дизеля найдут возможность вырваться вперед. Возможно, такая любовь к скорости связана с ценой бензина, кому понравиться тратить ценное топливо в пробке, учитывая, что стоит оно почти на 10 рублей дороже российского: 61 рубль за литр 95-го, которого почти нигде нет, и 51 рубль - за 92-го. Из-за такого прайса только на бензин пришлось выложить около девяти тысяч за отпуск.

ВНЕЗАПНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Но это не все приключения для путешественника на машине. Приготовьтесь к циклу увлекательных историй под названием «внезапное страхование».

Вообще, приезжая в чужую страну, каждый водитель обязан сделать временную страховку на машину. Но именно в Абхазии долгое время это правило просто не работало: никто и не слышал, что такая вот бумажка теперь нужна. Мы, например, узнали об этом нововведении по дороге на озеро Рица.

Цены в Абхазии, особенно в туристических местах, могут удивить. Фото: Александра Какасьева.

Пост ДПС расположен как раз в месте, где проезжает каждый любитель приключений. Так вот, пока я снимала наглых коров, машину остановил местный гаишник. Веселенький дяденька лет 50-ти задорно постучал в окошко и с улыбкой спросил: "Мол, куда едете девчонки? А страховочка у вас есть?".

Конечно, ничего у нас не было, ведь даже на границе никто не предупреждал. Но товарищ в белой рубашке уверял, что закон ввели с 15 мая, а на въезде даже висит огромный стенд с надписью. Стенда мы так и не увидели, а вот правила оказались реальными, пришлось выложить тысячу рублей за зеленую бумажку с печатью сроком на 15 дней. Зато потом гордо прилепили ее на лобовое и с радостью наблюдали, как другие водители стоят в очереди, чтобы оформить такую же.

ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Приехав на озеро, мы изрядно изумились от резко изменившихся цен. Если в прошлом году прайс за въезд в заповедную зону был 350 рублей, то теперь, будь добр, отдай по 700 рэ за человека. В эту стоимость входит только дорога, а вот, если хотите прокатиться на катамаране, сверху - по 500 рублей за полчаса радости.

Правда, это того стоит - природа удивительная: по одну сторону - крутые обрывы и бескрайние горы, по другую - километры лазурных рек, деревья цвета охры и длинные тоннели, уходящие прямо в скалу. Каждый сантиметр этих мест просто рай для любителя фотографии. Да и вода на местных пляжах действительно напоминает средиземноморскую: бирюзовая грань резко обрывается яркими оттенками ультрамарина. Встретить такие пляжи можно в районе Пицунды и старой Гагры.

Закаты на море великолепны. Фото: Александра Какасьева.

Кстати, про последнюю, она вопреки воспоминаниям многих теперь сильно изменилась. В исторической части можно прогуляться вдоль замков и советских отелей, а вот в новой - сходить в современные кафе, рестораны и даже поесть в модных стритфудах.

Обновленная часть города очень похожа на Лазаревское и даже местами на Турцию. Теперь в этих краях есть как уютные гостиницы, так и отреставрированные комплексы с закрытой территорией. К сожалению, бронируя номера, мы об этом не знали, поэтому пришлось выложить по 4 тысячи за ночь в месте, отдаленно напоминающем цивилизацию. Здесь же примерно за эту сумму вас поселят в просторный номер с трехразовым питанием, собственным пляжем и бассейном на территории.

Так что перед планированием поездки не бойтесь ставить в строке поиска выше трех звезд: оказывается, цены могут приятно удивить. А вообще, в любом путешествии, главное — это хорошее настроение и жажда к приключениям.

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