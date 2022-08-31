Экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе, задержали в Ростовской области

Четверых экстремистов отправили в колонию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области силовики раскрыли деятельность законспирированной ячейки экстремистского сообщества, которое обвиняло в неверии всех, кто не разделял их взглядов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

ОТКАЗЫВАЛИСЬ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАКОНАМ РФ

Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, четверо дончан создали ячейку в Ростовской области два года назад. Они считали, что за так называемое "неверие" кара должна быть самой строгой, в том числе и смерть.

Свои радикальные взгляды они старались распространять как можно шире. Пытались вербовать людей и при личных встречах, и через соцсети, и через мессенджеры.

Более того, члены сообщества отказывались признавать законы РФ и планировали создать свое государство. Эти попытки на корню пресекли сотрудники ФСБ - в феврале прошлого года начались масштабные задержания экстремистов.

ЗАДЕРЖАНИЕ И СУД

- Операции проводились одновременно и в Ростовской области, и в Крыму, и в Карачаево-Черкесской Республике, и Краснодарском крае, - прокомментировали в областной ФСБ.

Всего сотрудники задержали 19 человек. К слову, среди них была и одна женщина. Выяснилось, что кроме пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников они планировали теракты на Северном Кавказе.

Ленинский районный суд признал виновными ростовчан, которые входили в состав организации. Ее организатора приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, вербовщика - к шести с половиной. Двое других участников отправятся за решетку на два с половиной и три с половиной года. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЕЖЕ

В Ростовской области задержали пять экстремистов, отрицавших существование Российской Федерации

Злоумышленники уверяли, что живут в СССР (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экстремиста с паспортом СССР отправили на лечение в Ростовской области

Мужчина призывал создать РСФСР и публиковал в сети запрещенные ролики (подробнее)