"Желто-синие" проведут матч на "Ростов-Арене". Фото: ФК "Ростов".

Матч «Ростов» - «Динамо» 31 августа 2022 пройдет в рамках Кубка России. Встреча начнется в 21.00 на стадионе «Ростов-Арена» и может стать одной из самых посещаемых за последнее время — попасть на игру можно без Fan ID.

Напомним, в сезоне 2022/23 команды уже встречались в первом туре РПЛ. Тогда игра завершилась ничьей — 1:1. В последних пяти играх «Ростов» один раз одержал победу над «Динамо», дважды проиграл и дважды провел матч вничью. Сейчас фаворитом букмекером является московский клуб, однако «желто-синие» могут преподнести сюрпризы в ходе домашней встречи.

Составы команд:

ФК "Ростов": Никита Медведев, Виктор Мелёхин, Данила Прохин, Евгений Чернов, Андрей Лангович, Данил Глебов, Алексей Миронов, Роман Тугарев, Александр Селява, Хорен Байрамян, Егор Голенков. Запасные: Сергей Песьяков, Михаил Цулая, Александр Сильянов, Николай Поярков, Денис Терентьев, Александр Мухин, Даниил Уткин, Степан Мельников, Кирилл Щетинин, Артем Нтумба, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко. Главный тренер: Валерий Карпин.

ФК "Динамо": Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Денис Осокин, Владислав Карапузов, Александр Кутицкий, Арсен Захарян, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев, Ярослав Гладышев. Запасные: Иван Будачев, Илья Купцов, Саба Сазонов, Иван Зазвонкин, Ульви Бабаев, Лука Гагнидзе, Денис Боков, Даниил Фомин, Станислав Бессмертный, Ян Цесь, Дмитрий Бегун, Константин Тюкавин. Главный тренер: Славиша Йоканович.

22:58 Матч окончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

22:52 Судья добавляет четыре минуты к основному времени матча.

22:48 Дмитрий Бегун сменил на поле Дмитрия Скопинцева у "Динамо".

22:44 Грубовато сыграл Данила Прохин, который сыграл в мяч в центре поля, но по инерции шипами влетел точно в голеностоп Фомину.

22:36 Александр Сильянов появляется на поле вместо Виктора Мелехина.

22:27 Арбитр объявил паузу.

22:26 Тройную замену проводит и Валерий Карпин: Николай Комличенко вышел вместо Егора Голенкова, Кирилл Щетинин появился вместо Александра Селявы, а Степан Мельников заменил Романа Тугарева.

22:20 Тройная замена у гостей: Лука Гагнидзе вышел вместо Вячеслава Грулева, Константин Тюкавин сменил Георгия Сулаквелидзе и Даниил Фомин занял место Арсена Захаряна.

22:14 Голенков получил мяч в центре чужой штрафной от Миронова, но Сазонов без проблем выиграл борьбу. Атака хозяев продолжилась ударом Полоза с правого края штрафной, но Лещук выручил.

22:09 Дмитрий Полоз у хозяев вышел вместо Хорена Байрамяна. А у гостей Саба Сазонов заменил провалившегося Дениса Осокина.

22:08 Начался второй тайм.

21:48 Голенков из офсайда пробил точно по позиции Лещука, после чего прозвучал свисток на перерыв.

21:45 Судья добавил три минуты к основному времени тайма

21:43 Дубль Егора Голенкова, 2:0! Отличная подача от Миронова последовала в центр чужой штрафной, где Голенков головой вколотил снаряд в правый от себя угол.

21:24 Денис Осокин еще раз заехал по ногам сопернику, за что получил предупреждение.

21:23 Егор Голенков открыл счет в матче. Он пробил с пенальти в правый нижний от себя угол. Вратарь угадал направление, но до мяча дотянуться не смог. Счет становится 1:0 в пользу хозяев поля.

21:22 После просмотра принято решение о назначении пенальти в ворота московских гостей.

21:20 Судья идет просматривать повтор, чтобы принять решение о назначении пенальти в ворота "Динамо".

21:14 Не самая удачная подача последовала в центр штрафной "Динамо" от правого угла поля, после выноса мяч прилетел к Фернандесу, который выбил снаряд к центру поля.

21:00 Команды выходят на поле и судья дает сигнал к началу игры.