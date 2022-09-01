Что произошло после матча «Ростов» - «Динамо» 31 августа 2022

Что произошло после матча «Ростов» - «Динамо». Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» 31 августа обыграл ФК «Динамо» в игре первого тура группового этапа Кубка России. Встреча в донской столице завершилась со счетом 2:0. Рассказываем, как выглядело противостояние соперников и что произошло после матча «Ростов» - «Динамо».

ХОД ИГРЫ

В Ростове окончился победой желто-синих матч с московским "Динамо". Игра выдалась довольно напряженной. Первый тайм оказался более насыщенным событиями. Счет в игре открыл футболист "Ростова" Егор Голенков. Он пробил с пенальти и попал четко в ворота на 23-й минуте матча. Хоть вратарь и угадал направление мяча, но дотянуться до него так и не смог.

Через несколько минут Голенков оформил дубль. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу ростовчан. Отыграться московскому "Динамо" не удалось и во втором тайме, поскольку "Ростов" изо всех сил пытался удержать счет и засел в обороне, не давая сопернику пробить по своим воротам. Матч так и закончился с победным счетом для желто-синих.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Болельщики футбольного клуба "Ростов" поздравили любимую команду с победой над московским "Динамо" в кубковом матче. Свои поздравления они опубликовали под победным постом в официальном сообществе команды в социальной сети.

Посмотреть противостояние ростовчан и москвичей на стадион пришли около 30 тысяч болельщиков. А сколько фанатов застыли у экранов телевизоров, остается только догадываться.

- Где там пивные эксперты, которые писали: «Ой все, состав хреновый, кубок сливают, смотреть нечего даже»? У Ростова два боеспособных состава так-то могли и пять забивать, - поделился мнением один из фанатов.

- Как пел один известный певец - здорово, великолепно! Спасибо всей команде и Валерию Георгиевичу за хорошее настроение и победу! - поддержал его другой.

ЧТО ДУМАЕТ ТРЕНЕР?

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в кубковом матче с "Динамо". Наставник признался, что увидел два абсолютно разных по уровню игры тайма, второй из которых не доставил ему совершенно никакого удовольствия.

- Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому "Динамо" себя вело. Но первый тайм, да. Со второго тайма всё сломалось, - высказался тренер.

Кроме того, Валерия Карпина удивило, что в сегодняшней игре динамовцы действовали без "сумасшедшего" прессинга. Оценил наставник частично и работу судей, он подметил, что в какой-то момент, когда у "Ростова" планировалась замена, к ней оказались не готовы ни судьи, ни табло.

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Игру посетили около 30 тысяч болельщиков.