"Кто-то бьется в истерике, кто-то заикается": психолог приехала из Мурманска в Ростов, чтобы бесплатно помогать детям из Мариуполя

Валерия Ерофеева помогает детям ЛДНР и Мариуполя справиться со стрессом. Фото: предоставлено героиней публикации

Валерия Ерофеева, психолог из Мурманска, провела свой летний отпуск не в Турции и не на курортах Краснодарского края. Женщина взяла билет до Таганрога, потому что хотела помочь беженцам. О том, что ее на это подвигло, специалист рассказала «КП-Ростов-на-Дону».

ТАГАНРОГ ВМЕСТО ТУРЦИИ

- Я следила за событиями в Донбассе. Понимала, что многим нужна помощь. И я хотела ее оказать. Поэтому отправилась в Таганрог. Я знала, что город расположен почти на границе, и было очевидно: здесь наверняка будут те, кто нуждается в поддержке, - рассказывает Валерия.

В донской край она приехала с мужем и восьмилетней дочерью.

В интернете женщина нашла информацию о работе волонтеров сообщества «Неравнодушные». Они встречают вынужденных переселенцев на границе, отвозят гуманитарку в ЛДНР и Мариуполь, помогают потерявшимся во время эвакуации людям найти друг друга.

- Я позвонила куратору сообщества и сказала, что у меня есть желание и возможность помочь. С этого все и началось, - продолжает специалист.

Пока супруг и дочь загорали на пляже и купались в заливе, Валерия ездила по ту сторону границы.

- В первую поездку в Мариуполь мы побывали в доме престарелых. Там на втором этаже зияла дыра от снаряда. Но пожилые люди все равно здесь живут, - говорит собеседница.- Несмотря на одиночество, ранения и боль они находят в себе силы сохранять веру, надежду, любовь. Эта чистота сердца меня очень вдохновляет, трогает.

Женщина провела свой отпуск, помогая другим. Фото: предоставлено героиней публикации

ШРАМЫ НА СЕРДЦЕ

После этой точки волонтеры поехали дальше.

- Тот день был невероятно короткий, несмотря на то, что мы были на ногах с пяти утра и до позднего вечера. Стояло много задач. Тогда же, раздавая помощь местным жителям, на одной из улиц Мариуполя я увидела группу детей. Их глаза, такие взрослые, навсегда оставили шрам на сердце. И я поняла, что вернусь к ним вновь, - продолжает Валерия.

Тогда женщина приняла решение приехать в полуразрушенный город вновь, но уже именно к этим ребятам.

ДЕТСКАЯ ПСИХИКА ПРИВЫКАЕТ К БОЛИ

Через неделю она вновь вернулась в Мариуполь. К тому моменту ребята ее уже ждали.

- Мы собрались в доме у местных жителей. Вначале я предложила детям порисовать. С помощью бумаги и карандашей я хотела помочь им отрефлексировать чувства, - поясняет эксперт.

Общение началось с позитивной ноты, но потом буквально за минуту детвора начала говорить о той боли, с которой столкнулась.

Запомнила навсегда Валерия шестилетнюю девочку. Малышка рассказала, что во время бомбежек пряталась под кроватью. А потом призналась, что ей было обидно, когда снаряд прилетел в их двор.

- Понимаете, не больно, не страшно, а просто обидно. Это говорит о том, что детская психика пластична, адаптируется к происходящему, привыкает к боли, шуму, панике и крови. В какой-то момент это становится привычным фоном для детей, - рассказывает специалист.

Женщина уверена, что еще раз вернется в Мариуполь. Фото: предоставлено героиней публикации

ИСТЕРИКИ, АГРЕССИЯ, ФАНТАЗИИ

Но, несмотря на подвижность детской психики, боевые действия наносят ей огромный урон. И последствия могут быть самыми разными. При этом, отмечает эксперт, если дети находились в Мариуполе в момент боевых действий вместе с родителями, они скорее восстановятся, чем те ребята, которых эвакуировали без мамы и папы в безопасное место.

- В случае, если родители были в Мариуполе, а ребята – в безопасности, то они каждый день просыпались с мыслями, живы ли мама и папа. Эта постоянная тревожность приводит к тому, что психика сильно травмируется, - рассказывает эксперт.

По словам Валерии, к ней за помощью обратилась мама школьницы, которая, пережив боевые действия, стала буквально биться в истериках перед сном.

- И это нормальная реакция на стресс, - поясняет она.

А другой ребенок из Мариуполя начал заикаться. И, по словам психолога, это тоже нормальная реакция на пережитые ужасы. Здесь важно не опускать руки и обратиться к специалисту.

Так, одни дети могут начать проявлять агрессию, другие – замкнуться в себе. Третьи могут страдать от энуреза, четвертые уходят в фантазии и свои мысли, буквально сидят и смотрят в одну точку. Реакции самые разные.

НОРМАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА НЕНОРМАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Некоторым родителям поведение детей может казаться неадекватным, но надо понимать, что это не так. И задача взрослых – помочь детской психике восстановиться. Чем младше ребенок, тем быстрее он справится.

Специалист дала рекомендации взрослым, как действовать, чтобы малыш либо подросток быстрее восстановил душевное равновесие.

Самое главное - научиться выражать чувства безопасно.

- Разрешите этим чувствам быть. Эмоции - это ответная реакция человека на события, которые происходят вокруг или собственные внутренние переживания. Пусть ребенок плачет, шумит, закатывает истерику. Не ругайте. Скажите, что вы рядом. Вы слышите и понимаете его эмоции. Ни в коем разе не стоит обесценивать чувства ребенка, говорить, что пора уже все забыть, - рассказывает специалист.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ

Следующий шаг – помогите разобраться и назвать эмоции ребенка правильными именами. Эмоции необходимо идентифицировать.

- Опуститесь на уровень глаз ребенка и бережно скажите: "Ты сейчас злишься, потому что чувствуешь грусть – обиду печаль". Это поможет ребенку понять, что с ним сейчас происходит, и что вы принимаете его, - продолжает психолог.

Дети могут испытывать и страх, и ненависть, и злость. Каждое из этих чувств можно и нужно пережить и выразить безопасно.

- К примеру, заведите альбом для рисования, в котором сын или дочь сможет выразить это чувство на бумаге. Здесь поможет конкретизация: какого цвета это чувство? Размера? чем пахнет, какое на ощупь? Либо дневник, письмо гнева. На его страницы также можно выплескивать любые эмоции. Это может быть даже подушка для битья. Как только «накатывает», пишите, рисуйте, бейте подушку. Эта техника дает понять, что с негативным чувством можно сделать все, что угодно. Технику необходимо выполнять регулярно, до тех пор, пока эмоциональный фон не выровняется. К слову, взрослые могут помочь себе таким же образом, - советует психолог.

ПОМОЩЬ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

Несмотря на то, что отпуск уже закончился, а Валерия с семьей вернулась домой, она продолжает помогать ребятам из Донбасса и Мариуполя.

- Я провожу бесплатные консультации в режиме онлайн, - пояснила она.

Но специалист уверена, что в следующий отпуск она вновь вернется в Ростовскую область, чтобы помочь людям не в онлайне, а в реальности.

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