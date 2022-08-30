Пенсионерке из Донбасса и ее семидесяти кошкам помогли волонтеры из Ростова

Пенсионерка из Донбасса приютила 70 кошек. Фото: официальная группа добровольческого сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

- Агата, Марика, Принцесса, Паштет, Симона, Мышка, - перечисляет клички кошек ростовский волонтер из сообщества «Неравнодушные».

С этими пушистиками и их хозяйкой добровольцы познакомились во время гуманитарной миссии на Донбасс. Волонтеры повезли жителям города Северодонецк продукты, бытовую химию и детское питание. Там они и познакомились с Ириной, которая чудом выжила во время бомбежек и обстрелов.

НАОТРЕЗ ОТКАЗАЛАСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ

Но вот дом Ирины пострадал сильно: снарядом повредило часть кровли и стену. Несмотря на это, пенсионерка наотрез отказалась эвакуироваться. Говорит, что здесь, на Донбассе, ее дом, здесь она родилась и здесь же умрет.

Несмотря на пережитые невзгоды, женщина нашла в себе силы помогать тем, кто не может себя защитить – бездомным животным.

Кстати, таких в Северодонецке очень много. Кто-то в спешке, убегая от снарядов, не успел взять с собой питомцев. А некоторые хозяева пушистиков погибли под обстрелами. Вот и решила Ирина спасать бездомных животных.

Кого-то женщина подобрала на улице, кого-то подбросили к ней под дом, а некоторых принесли соседи. Многие из котиков были больны и истощены.

"СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА"

- Ирина всех лечит и кормит. Сейчас у нее 70 котов и один пес по кличке Жорик, - говорят добровольцы.

Пенсионерка рассказала волонтерам, что ей не просто прокормить своих новых друзей.

- Самой бы концы с концами свести, - вздыхает она.

Поэтому мешки с сухим кормом, которые привезли активисты, стали для пожилой женщины большим подарком.

- Вот такие бывают светлые люди даже в темные времена, - вспоминают знакомство и Ириной добровольцы.

К слову, волонтеры также взяли под свое шефство частную конюшню в Мариуполе. Дело в том, что у хозяина сейчас нет возможности покупать корм гнедым, поэтому овес лошадкам везут из Ростова добровольцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не бросим никого»: как ростовские волонтеры спасли от гибели лошадей в Мариуполе

Добровольцы из Ростова помогли мариупольской конюшне и ее голодающим питомцам (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Стыдно, что брал еду в детском саду»: волонтеры из Ростова рассказали, как выживали люди в Мариуполе во время обстрелов

Жители города искали еду в полуразрушенных домах и нюхали хлеб от голода (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Мы не забудем никого»: волонтеры из Ростова добрались с помощью до самых отдаленных уголков Донбасса

Ростовчане приехали поддержать поселки ДНР и ЛНР, в которых еще не были другие добровольцы (подробнее)