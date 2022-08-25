«Мы не забудем никого»: волонтеры из Ростова добрались с помощью до самых отдаленных уголков Донбасса

Волонтеры из Ростова помогли пожилым жителям ЛДНР

Добровольцы из Ростовской области с первых дней оказывают помощь вынужденным переселенцам. Волонтеры не только встречают их на границе и помогают людям обустроиться на Дону, но и отвозят туда гуманитарную помощь.

Сначала активисты сообщества «Неравнодушные» ездили в Мариуполь, но сейчас расширили географию помощи. Они доезжают даже до самых отдаленных уголков Донецкой и Луганской народных республик. К слову, ростовчане даже побывали там, куда никогда не приезжали другие добровольцы.

ПОМОГЛИ И СТАРИКАМ, И ДЕТЯМ

- Мы добрались до деревень Муратово и Капитаново. - рассказывают добровольцы, - По словам местных жителей, мы - первые волонтеры, которые зашли к ним с гуманитарной помощью. Там раздали продукты, средства гигиены, медикаменты, прессу.

Следом по маршруту - село Рубежное.

- В нем живет Надежда Григорьевна, лежачая бабушка. Мы передали ей памперсы, капельницы, влажные салфетки. Потом поехали в Варваровку. Туда до нас тоже еще не привозили помощь.

Продуктовые наборы получили многие, в том числе - отец-одиночка, который воспитывает троих детей. А другая семья, в которой воспитывают шестимесячного малыша, получила детское питание, подгузники, мыло и каши, - рассказывают волонтеры.

Помощь от ростовчан получила и 88-летняя старушка, прикованная к постели.

«НЕ СОБИРАЕМСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ»

Познакомились волонтеры во время поездки и с тремя школьниками. Их сейчас воспитывает пожилая бабушка. Родители погибли во время обстрелов. Это знакомство, как и многие другие встречи, было эмоционально тяжелым.

- Дети казались уже такими взрослыми. Мы очень надеемся, что боль от потери смягчится. Ну а пока мы просто собрали их к школе, - продолжают добровольцы.

Кстати, во время это поездки ростовчане добрались до поселка Тошковка в ЛНР.

Раньше здесь кипела жизнь. А сегодня здесь тихо как никогда, - почти все жители уехали. Осталось всего лишь два человека и коты.

- Здесь мы выдали два продуктовых набора оставшимся жителям и накормили их котеек, - пояснили добровольцы. – За эту поездку мы сделали много хороших дел. И не собираемся останавливаться! Мы не забудем никого!

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