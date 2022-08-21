Художник из Мариуполя подарил картины волонтерам из Ростова, которые помогли ему найти родственников

Художник из Мариуполя подарил волонтерам картины в благодарность за помощь. Фото: их официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВК"

Художник из Мариуполя подарил волонтерам картины в благодарность за помощь. Фото: их официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВК"

Кому только не помогали добровольцы отряда «Неравнодушные». Волонтеры, встречавшие беженцев на границе в Неклиновском районе Ростовской области, теперь отвозят помощь в Мариуполь и города ЛДНР.

Так, в одну из таких поездок, они лично познакомились с мариупольским художником Александром, разыскать которого просили его родственники.

ВЗЯЛСЯ ЗА КИСТИ, ГЛЯДЯ НА ЖЕНУ

Писать картины мужчина начал уже в зрелом возрасте. На пенсии, глядя, как его жена Наталья замечательно вяжет, взялся за кисти и краски. Причем писал всегда светлые и радостные картины.

- Например, веселых котов, которые купаются в море. Его работы часто выставлялись на различных выставках в Мариуполе, - поясняют волонтеры.

Но все изменилось, когда в дома мирных жителей полетели снаряды украинской армии. Они не стали эвакуироваться из родного города. Решили: «Будь что будет».

Добровольцы решили покупать полотна у художника из Мариуполя. Фото: их официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВК"

Кстати, в квартиру Александра и Натальи прилетел снаряд. К счастью, муж и жена выжили, потому что, как и сотни других людей, прятались от бомбежек в подвалах.

Тем временем в России супругов ждали родственники. Когда связь с художником и его женой пропала, близкие обратились за помощью к волонтерам.

Добровольцы сказали, что обязательно разузнают о судьбе семьи. Сказано – сделано!

Через различные чаты, через знакомых добровольцы выяснили, что Александр и Наталья живы.

КРУГОВОРОТ ДОБРА

И вот, волонтеры отправились к ним. Отвезли лекарства и посылку от семьи. Александр, растроганный таким вниманием к его судьбе, подарил добровольцам картину, хоть и пострадавшую от взрыва.

- И с этого полотна начался великий круговорот добра. Александр щедро одаривал картинами нас, волонтеров, а мы придумывали, как помочь художнику, - рассказывают активисты.

Добровольцы снабжали художника кистями и красками. А потом решили действовать по принципу «человеку нужна не рыба, а удочка» и купили его полотна.

- Эти картины, пусть даже с царапинами от осколков прилетевшего снаряда, были чудесны. И если вы спросите, в чем награда для волонтера. То ответим, что вот в таких счастливых улыбках и в таких теплых встречах, - сказали добровольцы.

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