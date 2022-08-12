Многодетный вдовец и младенец, потерявший маму: какие истории жителей Мариуполя шокировали волонтеров из Ростова

В Ростовской области волонтеры работают на границе и помогают беженцам с первого дня эвакуации. Фото: предоставлено добровольческим сообществом "Неравнодушные"

- Моя вторая смена. Вечер. Мужчина и семеро деток, младшему из которых – всего лишь три месяца, - начала свой рассказ волонтер добровольческого сообщества «Неравнодушные» Марина.

МАТЬ ПОГИБЛА НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ

Мужчина - житель изувеченного Мариуполя. Он остался один с семью детьми на руках после того, как в дом «прилетел» украинский снаряд. Жена погибла на глазах у семьи.

И вот, со своими сыновьями и дочками, просидев в подвалах больше месяца, мариуполец добрался до границы с Ростовской областью.

- Мы, волонтеры, глотали слезы, когда они рассказывали о пережитом. Накормили их. Завернули малыша в плед, в тот день было прохладно. А еще – дали папе носки, он был в носках жены, - делится Марина.

В Мариуполе почти не осталось уцелевших домов. Фото: предоставлено добровольческим сообществом "Неравнодушные"

Семья остановилась у родственников. Перед отъездом волонтеры снабдили вдовца игрушками, детскими смесями, памперсами и продуктами.

Такие истории людей со сломанными судьбами волонтеры пропускают через себя ежедневно.

СЛЕЗЫ ИЗ-ЗА ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ

Добровольцы говорят, что многих мариупольцев не забудут никогда, даже если общались с ними совсем недолго.

А еще, продолжает доброволец, запомнился такой случай.

- Это было в канун 9 Мая. Я как раз дежурила на пункте пропуска в Неклиновском районе . Мы приготовили для всех желающих георгиевские ленты. Подошел мужчина лет пятидесяти с дочкой, - рассказывает Марина.

Тихо, немного стесняясь, беженец спросил, можно ли ему взять парочку- себе и дочурке.

- Конечно! Хотите, я помогу прикрепить ее к жакету? – улыбнулась волонтер.

Она вспоминает, что мариуполец прослезился. По его словам, девять лет им не разрешали в День Победы носить георгиевские ленты.

- Для этих людей, казалось бы, простой факт того, что с гордостью можно носить ленту на груди, значил очень много. Конечно, от нас мужчина и дочь ушли с этим символом победы на груди, - делится Марина.

УБИТОЕ СЧАСТЬЕ

А другой житель Мариуполя рассказа историю врача из родного города.

- Это была мягкая, добрая женщина, которую любили все пациенты. Но была в ее жизни болевая точка: долго не могла забеременеть. А стать матерью мечтала. И вот, когда ей исполнилось сорок лет, родилась долгожданная дочка. А потом украинские военные начали ровнять город с землей, - делится житель Мариуполя.

И один из снарядов угодил прямо в женщину-врача. Она погибла, успев лишь несколько месяцев насладиться счастьем материнства.

- И таких историй множество. Сначала слушаешь людей, потом успокаиваешь их, а после - идешь туда, где тебя не видят, и вытираешь слезы, - заключила волонтер.

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