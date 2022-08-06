«Это — за гранью»: Как в Мариуполе осквернили иконы, рассказали волонтеры из Ростова

В один из храмов Мариуполя донские волонтеры отвезли гуманитарную помощь. Фото: официальная ггруппа сообщества "Неравнодушные" в "ВКонтакте"

Ростовчане каждую неделю отвозят гуманитарную помощь в Мариуполь, а также в города ЛДНР. Волонтеры сообщества «Неравнодушные» говорят, что невозможно спокойно слушать истории людей, переживших бомбежки. А, побывав в изувеченном Мариуполе хоть раз, не получается вновь не возвращаться туда с помощью.

ПОХОД В ХРАМ СТАЛ ШОКОМ

В одну из последних таких поездок многое повидавшие волонтеры, которые, казалось бы, уже не должны ничему удивляться, столкнулись с шокирующим случаем вандализма.

- Мы колебались, писать этот пост или нет. Но потом решились. У каждого народа есть что-то святое. Что-то, насчет чего адекватный человек не будет шутить и ерничать, даже если не разделяет взглядов, - рассказали в своей группе в соцсетях активисты.

Но, как оказалось, бывают и страшные исключения.

Посещение одного из храмов Мариуполя стало для волонтеров непростым испытанием. Там они увидели поломанные иконы, на которых зияли дыры от пуль.

На иконе с ликом Святой Богородицы остались следы от пуль. Фото: официальная ггруппа сообщества "Неравнодушные" в "ВКонтакте"

ИКОНЫ СТАЛИ МИШЕНЯМИ

Мишенями для вандалов стали иконы Спасителя, Богородицы, архангела Михаила.

Как пояснили мариупольцы, свои навыки стрельбы на святынях оттачивали украинские военные.

Так, лики просто изрешечны пулевыми отверстиями. А на иконе с ликом Иисуса Христа в Спасителя выцарапаны глаза.

Ванадалы осквернили икону с ликом Спасителя. Фото: официальная ггруппа сообщества "Неравнодушные" в "ВКонтакте"

- Это - что-то за гранью. Это - то, что не хочется признавать и не хочется понимать. Это - то, что надо знать. Чтобы было меньше вопросов, - сказали волонтеры.

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