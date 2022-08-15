«Стыдно, что брал еду в детском саду»: волонтеры из Ростова рассказали, как выживали люди в Мариуполе во время обстрелов

О том, как искали еду в руинах, рассказали волонтерам жители Мариуполя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Из разговоров сплетается новая реальность, к которой еще полгода назад я ни за что на свете не хотела бы прикасаться. Но все меняется, эта реальность становится привычной жизнью, - вспоминает свои первые дни дежурства на границе волонтер сообщества «Неравнодушные» Вера.

Она, как и десятки других активистов, свободное время проводит на пункте пропуска в Неклиновском районе или мчится в Мариуполь с гуманитарным грузом. Вера говорит, что работа волонтером на границе оставила неизгладимый след в ее душе.

ЗАПАХ ХЛЕБА

- На основе историй, которые рассказывали люди из Мариуполя, можно писать книги, - поясняет она.

Навсегда запомнила Вера одну женщину.

- Я ей подала тарелку борща и кусок хлеба. Она взяла все и отошла от палатки, в которой развернулась кухня. Села за столик и начала нюхать хлеб. Понимаете, как голодали мариупольцы во время обстрелов? Они отвыкли от запаха свежего хлеба, - говорит доброволец. – А когда эта женщина увидела, что я на нее смотрю, то очень засмущалась и объяснила, что хлеб пахнет невероятно вкусно.

ДРУЖБА В РУИНАХ

Тронула Веру и история о том, как один из беженцев, прячась в подвале, обрел лучшего друга. В мирной жизни мужчины не были знакомы. Но, оказавшись в одном и том же укрытии, подружились - их свела нужда и голод.

- Я далеко не святой человек, а этот - очень светлый. Мне кажется, именно таких людей канонизируют через триста лет. Мы с ним, когда жили в подвале дома, выходили в поисках еды. Находили ее чаще всего в детских садах, многие из которых к тому моменту превратились в руины. И мой друг так переживал, так его совесть мучила из-за того, что он берет еду у детей. Хотя малышей там давно уже и в помине не было, - поделился с волонтером вынужденный переселенец.

Во время эвакуации, так вышло, что друзья потеряли связь друг с другом. Но эта история закончилась хэппи-эндом.

Мужчины совершенно неожиданно для себя снова встретились на границе в Ростовской области. Так вышло, что их практически одновременно, но на разных автобусах эвакуировали на Дон.

В свою очередь, волонтер говорит, что именно эти истории людей и держат ее на границе.

- Узнав о пережитом мариупольцами, не могу не возвращаться на границу. Я знаю, что буду помогать до тех пор, пока это требуется, - сказала волонтер.

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