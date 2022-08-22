Искали даже после сообщений о гибели: как ростовские волонтеры обошли десятки подвалов, чтобы найти мать женщины из Мариуполя

Дом, в котором жила пенсионерка, превратился в руины после обстрелов со стороны Украины. Фото: предоставлено волонтерами сообщества "Неравнодушные"

Ростовская область – первый в стране регион, принявший у себя поток вынужденных переселенцев. С конца февраля дончане помогают беженцам. Большой вклад в это вносит волонтерское сообщество «Неравнодушные».

Одно из направлений работы добровольцев - поиск людей. Они помогли воссоединиться уже не одному десятку семей. Но история жительницы Мариуполя Марии и ее мамы особенно запомнилась волонтерам.

"НЕ ВЕРЮ, ЧТО В МОРГЕ - МАМА"

Мария вместе с родными покинула Мариуполь, когда там начали стрелять. Семья уехала в Хабаровск, но, к сожалению, не в полном составе. Пожилая мама женщины не смогла эвакуироваться сразу, и ее близким оставалось ждать и надеяться, что пенсионерка переживет бомбежки.

Однако позже пришло страшное известие: пожилая женщина умерла после того, как в ее дом попал снаряд. Марии сказали, что шансов выжить у матери не было. После бомбежки в многоквартирной «панельке» начался пожар - от дома остался лишь обгоревший остов.

- Марию позвали на опознание тела. Она была в отчаянии и обратилась к нам. Женщина нашла нас в сети, - рассказывают волонтеры.

Захлебываясь слезами, девушка сбивчиво рассказала свою историю добровольцам. В конце добавила: «Я не верю, что там, в морге, лежит моя мама».

Не поверили и «Неравнодушные». Сначала они помогли женщине добраться из Хабаровска до Ростовской области, а после организовали поездку в Мариуполь.

АНАЛИЗ ДНК

Оказавшись в родном городе, Мария первым делом отправилась в морг.

- Мария не опознала свою маму. Ни рост, ни длинна волос не совпадали. Но ей все же пришлось сделать анализ ДНК, - продолжают волонтеры.

Результаты экспертизы подтвердили предположения Марии. В морге лежала чужая женщина.

После этого начался поиск мамы. Волонтеры, многие из которых никогда не работали ни в полиции, ни в следкоме, проделали самую настоящую оперативную работу!

Когда ростовчане приехали в Мариуполь, то первым делом отправились к разгромленному дому. Розыск пропавшей начался с того, что они нашли и опросили тех, кто знал пенсионерку и в момент обстрелов мог находиться с ней рядом.

Пожилая женщина успела уйти из дома до того, как он был разрушен. Фото: предоставлено волонтерами сообщества "Неравнодушные"

ПОДВАЛЫ И ОЧЕВИДЦЫ

- Мы нашли пятерых соседей бабушки, которые остались в Мариуполе. Все они сказали, что она не спускалась в тот подвал, в котором, как все думали, могла погибнуть, - говорят добровольцы.

Затем удалось отыскать еще одну женщину, - соседку по лестничной клетке пропавшей.

Оказалось, что она была последней, кто говорил с матерью Марии. Выяснилось, что пенсионерка ушла из дома, который позже был разбит снарядами. А перед этим обмолвилась, что попробует найти дочь.

- Видимо, женщина не знала, что Мария эвакуировалась в Россию. И хотела добраться до ее дома в Мариуполе, - уточнили волонтеры.

Тогда добровольцы раздобыли карту города и список подвалов, в которых мариупольцы спасались от обстрелов.

- Началась техническая работа. Мы с Марией вычитывали списки всех подвалов, которые могли находиться на пути ее мамы к дому, в котором Мария с семьей жила, - поясняют активисты.

Таковых насчиталось, наверное, с десяток. Волонтеры искали людей, которые прятались в подвалах, разговаривали с ними, показывали фотографии материи Марии.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАЦЕПКА

- И мы нашли! Оказывается, от бомбежек женщина пряталась в подвале, расположенном в том же квартале, что и дом Марии, - говорят добровольцы.

Разыскиваемую старушку опознала по фотокарточке одна из женщин.

- Она сказала также, что пенсионерку после освобождения города забрала к себе жительница другого района Мариуполя, которая была уверена, что ее дом цел. Данные этой женщины мы вычислили по списку с адресами подвалов, ставших для горожан бомбоубежищами, - поясняют волонтеры.

И вот, Мария отправилась на поиски женщины по указанному по адресу. Пока шла, думала, что остановится сердце. Настроение менялось от надежды до отчаяния, потому что этот адрес был последней зацепкой.

СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ

Каково же было счастье Марии, когда в этом доме она встретила свою маму – целую и невредимую. Первые пять минут мать и дочь просто рыдали в объятиях друг друга. А потом каждая рассказала свою историю.

Выяснилось, что пожилая женщина сама считала, что дочери больше нет в живых. Попрощалась мысленно пенсионерка и с внуками, ведь их дом оказался разрушен.

- Я даже представить не могу состояние пожилого человека в такой ситуации. Но, к счастью, эта история имеет хороший финал. К слову, во время ее поисков было опрошено 78 человека, совершено больше 120 звонков, - сказала волонтер.

К слову, добровольцы помогают искать людей абсолютно бесплатно. Более того, им приходится тратить на это и свои деньги. Никакой благодарности за свой труд они не ждут.

- Потому что для нас самая большая награда –радостные улыбки, слезы счастья на глазах тех, кому помогли, воссоединившиеся семьи.

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