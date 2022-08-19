«Мы не бросим никого»: как ростовские волонтеры спасли от гибели лошадей в Мариуполе

Волонтеры взяли под шефство конюшню в Мариуполе. Фото: из официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

Такая копилка появилась на границе, где дежурят волонтеры. Фото: из официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

В Ростовской области с первых дней эвакуации на границе плечом к плечу с таможенниками и сотрудниками МЧС трудятся и волонтеры сообщества «Неравнодушные». Добровольцы кормят беженцев, помогают им добраться до Ростова, разыскать пропавших родственников и много чего еще. А этим летом они взяли на себя еще одну миссию - отвозить в ЛДНР и в Мариуполь гуманитарную помощь. И, кстати, поддержку от активистов получают не только люди, но и животные.

СРОЧНО НАЙТИ ОВЕС!

Волонтеры рассказали, как смогли помочь лошадям. Совершенно случайно, в очередную такую поездку, мариупольцы рассказали, что в городе есть частная конюшня. До боевых действий ни лошади, ни их хозяева ни в чем не знали нужды и никогда не стояли с протянутой рукой. Но сейчас все изменилось.

- Просто однажды стало нечем кормить лошадей. Совсем. А купить корм у хозяев не получалось, - пояснили волонтеры.

Такая копилка появилась на границе, где дежурят волонтеры. Фото: из официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

Обратно в Ростов добровольцы возвращались с новой задачей, - срочно найти овес.

- Мы никого не бросим. Какие задачи только не решались в нашем чате, даже в том, как лечить сову, разбирались. Но наша Катя умеет удивлять. Вернувшись из Мариуполя, она в ночи написала: «Овес есть?», - улыбается активист волонтерского сообщества.

Уже утром чат «гудел». Люди пытались вложить свою лепту в спасение голодающих питомцем конюшни.

ЛОШАДИНАЯ ДИЕТА

Овес не нашли, на зато раздобыли ячмень.

- Его в пять утра согласился продать местный фермер, - продолжает активист. - На том и решили.

В этот же день ячмень был у волонтеров, а на следующий – у тех, кому он предназначался.

Волонтеры взяли под шефство конюшню в Мариуполе. Фото: из официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

Вот только точку в этой истории ставить рано.

- Оказывается, у коней есть своя диета. Ячмень лошадям есть нежелательно, но за неимением другого корма пока остановились на нем. Поэтому вопрос с овсом все еще открыт. Коням необходим свекольный жмых, - пояснил доброволец.

А еще волонтеры, познакомившись хоть и с худыми, но от этого не менее ласковыми и красивыми лошадками, решили взять конюшню под шефство.

Сейчас добровольцы ищут мецената, который помог бы с покупкой корма для мариупольских лошадок.

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