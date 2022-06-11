На Донбассе спасатель из Ростова подорвался на мине, спасая товарищей

Орден Мужества Евгению Вырупаеву в госпитале вручил министр МЧС России Александр Куренков. Фото: пресс-служба МЧС РФ

Ростовчанин Евгений Вырупаев - инженер спасательной группы, старший лейтенант Донского спасательного центра МЧС . А еще он — настоящий герой и преданный товарищ. Спасатель-сапер рискнул собой, чтобы остались живы его напарники.

КАЖДЫЙ ШАГ - ЭТО РИСК

Старший лейтенант вместе со своим отрядом разминировал территорию около города Счастье Луганской народной республики от бомб, заложенных украинскими националистами. Медленно, шаг за шагом, мужчины шли по опасной земле.

И вот в зарослях мелькнуло что-то подозрительное. Присмотревшись, Евгений понял, - это замаскированная противопехотная мина. Он успел лишь предупредить своих товарищей о том, чтобы те отбежали на безопасное расстояние, как прогремел взрыв.

Что было потом, сапер не помнит. Спасателя срочно эвакуировали прямо с передовой в госпиталь Вишневского в Москве.

Евгений Вырупаев получил высоую награду после того, как с риском для жизни спас товарищей. Фото: пресс-служба МЧС РФ

НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ

Евгений выжил чудом, но получил тяжелое ранение, он лишился ноги. Сейчас герой находится под постоянным наблюдением врачей. Его жизни уже ничего не угрожает. Несмотря на увечье, мужчина мечтает вернуться в строй.

Об этом он сказал во время церемонии награждения. Евгению прямо в больнице главный спасатель страны, руководитель МЧС России Александр Куренков, вручил Орден Мужества.

- Служу России, - с такими словами принял Орден герой.

Евгений с нетерпением ждет, когда вернется к службе. Фото: МЧС РФ

Личный вклад Евгения в разминирование Донбасса трудно переоценить. Так, он обезвредил уже около полсотни мин.

Спасатель говорит, что чаше всего взрывные устройства находят около водоводов и электростанций. Эти объекты националисты минировали для того, чтобы отрезать мирных жителей от воды и электричества.

- Мы, обычные жители республики, от всего сердца благодарны саперам Донского спасательного центра за то, что они, рискуя собой, делают все возможное, чтобы наши дети и внуки не боялись ходить по этой земле, - обратилась ко всем спасателям жительница Донбасса.

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