«Так пахла мама, как пирожное»: 8-летняя девочка из Мариуполя до слез растрогала волонтера, похожую на ее погибшую во время обстрела мать

Только за минувшие сутки в Ростовскую область прибыли 15 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Мариуполя. Фото: Александр КОЦ

- Так пахла мама, как пирожное... С этих слов началось мое удивительное знакомство с девочкой из Мариуполя, - рассказывает волонтер, встречающая на границе вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Мариуполя.

СПАСИБО ВМЕСТО ДЕНЕГ

Ростовчанка, как и сотни других добровольцев, каждые выходные мчится на границу. Там совершенно бесплатно Мила встречает беженцев.

Волонтеры отряда «Неравнодушные» признаются, что часто слышат вопросы: «А сколько вам платят за сутки? Тысячи три?». И очень удивляются, когда узнают: добровольцы не только не зарабатывают, но и тратят собственные деньги на поездки до пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе Ростовской области.

Но волонтеры уверены: не все измеряется деньгами.

- Мы слышим искреннее «спасибо» от людей, которые действительно нуждаются в помощи. И это - самая ценная награда, - продолжают активисты.

МАМА ПОГИБЛА ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА

А вот для Милы самыми ценными словами благодарности оказались те, которые произнесла 8-летняя девочка из Мариуполя. Малышка приехала в Ростовскую область из полуразрушенного города вместе с отцом и другими родственниками. Вот только мамы рядом не было - женщина погибла во время обстрела.

Для волонтеров самая большая награда за их труд - искренние слова благодарности. Фото: предоставлено волонтерами "Неравнодушные".

Мила подошла к беженцам, чтобы объяснить, где - столовая, и поинтересоваться, какая помощь им нужна. Но тут глаза девочки заблестели от слез. Через пару мгновений она обняла волонтера и тихо сказала: «Так пахла мама, как пирожное».

А потом спросила, чем может помочь. Добровольцы, конечно, отказались от помощи девочки. Но та никак не унималась, буквально хвостиком ходила за Милой, которая напоминала ребенку о маме.

ПРИГРАНИЧНЫЙ «ФУРШЕТ»

В итоге маленькая беженка настояла на своем и оказалась на кухне. Ей дали нехитрое поручение, девочка быстро справилась и попросила еще задание.

А пока малышка хлопотала на кухне, Мила раздобыла для нее пирожное. На границе с кондитерскими изделиями туго, так что, пришлось включить фантазию. Мила украсила печенья сладким кремом и красиво разложила их на тарелке.

- А запивали мы этот десерт горячим шоколадом. Вот такой походный фуршет у нас получился, - сказала Мила.

В приграничной кухне работа кипит и днем, и ночью. Фото: предоставлено волонтерами

Этот день для волонтера пролетел удивительно быстро. А потом семья из Мариуполя покинула приграничный лагерь.

- На прощание я обнимала малышку и плакала, а она так серьезно, по-взрослому, просила меня успокоиться. А потом сказала: «Спасибо». И это самое ценное «спасибо» в моей жизни,- добавила Мила.

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