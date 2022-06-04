«Стараюсь не смотреть на слезы!»: Ростовский волонтер, который помогает жителям Донбасса, откровенно рассказал о том, что увидел

Руслан Хвостов постоянно отвозит помощь жителям Донбасса. Фото: предоставлено героем публикации

Сегодня фраза «мы вместе» - не просто слова, а поступки. Поступки тысяч и тысяч россиян, готовых жертвовать своим временем, деньгами и другими ресурсами, чтобы помочь жителям освобожденных народных республик и мариупольцам.

Ростов – первый город, принявший беженцев. И один из первых, в котором открылся волонтерский центр. Сотни добровольцев координируют работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встречают беженцев из Донбасса на границе, трудятся в пунктах временного размещения и отвозят тонны помощи в ДНР, ЛНР, Мариуполь и Херсон.

Тонны гуманитарного груза везут волонтеры жителям освобожденных территорий. Фото: предоставлено героем публикации

«ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕКТОР»

Руслан Хвостов, волонтер движения «Мы вместе», рассказал, как он с другими активистами из Ростова отвозит помощь на освобожденные территории.

- Мы с ребятами специализируемся на том, что помогаем зоопаркам и хозяевам животных. Мы взяли на себя, можно сказать, эксклюзивный сектор. Ведь, приезжая в Донбасс или в разрушенный Мариуполь, в третью, если не в пятую очередь, подумаешь о животных, - говорит Руслан корреспонденту «КП».

Но, кроме кормов для братьев наших меньших, везут ростовчане и продуктовые наборы, и генераторы, и медикаменты.

Сам Руслан занимается юриспруденцией, его друзья-волонтеры – рекламой и пиаром.

- В общем, мы все – офисный планктон, - смеется мужчина.

Гуманитарные конвои – а это десятки фур длиной в 15 метров – стартуют в Донбасс из Ростова, доезжают до Донецка. Там, в сортировочном центре, гуманитарку перекладывают в машины поменьше, после чего развозят по городам.

ОПАСНАЯ ПРИВЫЧКА

- Взрывы сопровождают нас постоянно всю дорогу, вот только сейчас стало спокойней, - говорит Руслан. - Мы с ребятами сильно изменились, когда начали отвозить помощь Донбассу. К примеру, к звукам взрывов привыкли в первый же день. А вот когда возвращаемся в благополучный Ростов, испытываем настороженность от того, что все тихо, мирно, нет стрельбы.

Кстати, привычка не бояться взрывов на самом деле очень опасна.

- Так, начинаешь просто больше рисковать, появляется какая-то безрассудность по отношению к собственной жизни. Однажды мы мчались с мужиками по маршруту Волноваха-Горловка, прямо на линии огня. Всю дорогу то тут, то там стреляли. Нас каким-то чудом не задело. Привезли груз местным, а они смотрят на нас и крутят у виска. Спрашивают: «Вы что, сумасшедшие? Вы же могли все погибнуть», - вспоминает волонтер.

Волонтеры уже привыкли к звукам взрывов и стрельбы. Фото: предоставлено героем публикации

КОЗЬИ ТРОПКИ И «УБИТЫЕ» МАШИНЫ

Еще одна из особенностей поездок «туда» - проколотые колеса и сбитые подвески.

- Там машины просто «убиваются». В Мариуполе, к примеру, за день могли пробить шины трижды, и это считалось еще нормальным. Ведь дороги были усеяны осколками от снарядов. А о подвесках я вообще молчу. Даже у большегрузов они снашиваются вмиг, - продолжает доброволец.

Кстати, в Мариуполь добровольцы начали возить помощь, когда в городе еще шли боевые действия.

- Пробирались козьими тропками. Нам военные на пальцах объясняли: куда можно ехать, куда нет. Пару раз раздавали помощь в самом очаге боевых действий. На соседней, параллельной улице, тогда стреляли очень сильно, - говорит волонтер.

По словам Руслана, люди с благодарностью принимали и принимают любую помощь.

- Везем с собой, кроме кормов для животных, и антибиотики общего спектра, и обезболивающие, и активированный уголь, и аспирин. Это те препараты, которые всегда пригодятся, - рассказывает активист.

Волонтер часто привозит корм животным из мариупольского зоопарка. Фото: предоставлено героем публикации

ПЯТЬ ТОНН ГУММАНИТАРНОГО ГРУЗА

По словам Руслана, буквально несколько дней назад он и его друзья доставили в Мариуполь пять тонн гуманитарного груза: десять генераторов, продуктовые наборы для людей, корма для кошек и собак, питание для животных из местного зоопарка. Кстати, в этот раз с волонтерами приехал и ветеринар из Москвы. Он осматривал питомцев местных жителей.

- Люди принимают помощь с искренней благодарностью. Кто-то даже плачет. Но лично я стараюсь не смотреть на слезы. И это не из-за жестокосердия. Просто боюсь, что я, взрослый здоровый мужик, расплачусь сам, - признался Руслан.

А еще волонтер добавил, что, несмотря на то, что возить помощь по ту сторону границы рискованно для жизни, тяжело физически и эмоционально, продолжать заниматься волонтерством он не перестанет.

- Буду помогать до тех пор, пока это будет нужно людям, – добавил мужчина.

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