«Папы больше нет»: четырехлетний мальчик из Донбасса час держал брата на руках, чтобы помочь маме на границе

Теперь маме с двумя детьми помогают волонтеры из Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы снова видели большое горе, - начала свой рассказ доброволец отряда «Неравнодушные» Вероника, которая встречает беженцев на границе.

Девушка и другие волонтеры уже несколько месяцев работают на приграничных пунктах пропуска, помогают экстренным службам принимать в России вынужденных переселенцев.

"МАМОЧКА, Я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ"

Волонтер Вероника Шаблиевская говорит, что каждая смена на границе – это встреча с человеческим горем. Навсегда запомнила ростовчанка маленького мальчика, которому пришлось очень быстро повзрослеть.

- В Ростовскую область приехала мамочка с двумя сыновьями. Старшему четыре, младшему - меньше года, - рассказывает Вероника.

Молодая женщина бежала из Донбасса практически без ничего. С собой она захватила лишь документы и сумку с детской одеждой.

- Да и брать-то особо нечего было. От дома остались одни руины, в него попал снаряд ВСУ, - поделилась она с добровольцами, - А потом мы узнали, что нашего папы больше нет.

Муж беженки погиб под обломками рухнувшей стены. Самой женщине с детьми чудом удалось выжить - их не было дома, когда начался обстрел.

Потеря близкого человека стала большой трагедией. Четырехлетний сын, когда узнал о смерти отца, крепко-крепко обнял мать и заплакал. А потом пролепетал : «Мамочка, я так тебя люблю».

МАЛЕНЬКИЙ ВЗРОСЛЫЙ

С того момента, по словам вдовы, старший ребенок сильно изменился. Он стал меньше капризничать и требовать к себе внимания, понимая, что маме и так непросто.

- На пункте пропуска этот мальчуган и вовсе поразил волонтеров тем, что почти час не выпускал младшего брата из рук. Вначале он нес его на руках через границу, а потом нянчил его и гладил по голове, - продолжает волонтер.

По словам добровольца, осиротевший мальчик почти час не выпускал братика из рук , пока мама была занята.

- Этот мальчик поразил силой духа. Он никому из взрослых не позволил приглядывать за братом. видим человеческое горе каждый день. Видели ребенка с осколочными ранениями. Он потерял маму и братиков. Видели стариков с котами, взрослых с детьми, людей, оставшихся без дома, - рассказывает собеседница.

По словам Вероники, побывав на границе хотя бы однажды, не можешь не вернуться сюда вновь.

- Потому что понимаешь, как нужна поддержка и помощь каждого неравнодушного к чужому горю. А еще наши волонтеры начали не только помогать вынужденным переселенцам на границе, но и отвозить гуманитарную помощь в Мариуполь, в ДНР и ЛНР. Доставляем туда продукты, памперсы, бытовую химию, газовые горелки, фонарики и много другое, - рассказала волонтер.

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