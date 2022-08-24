«У детей будет настоящий День знаний!»: Как ростовчане спасли школьную линейку в разрушенном городе Донбасса

Теперь школа планирует организовать настоящую школьную линейку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области активисты волонтерского сообщества «Неравнодушные» активно помогают жителям Донбасса. В очередную гуманитарную поездку добровольцы привезли в один из поселков ЛНР генератор для местной школы, чтобы в новом учебном году у школьников и учителей не было проблем с электричеством. Но выяснилось, что в учебном заведении есть и другая проблема.

"ТАК ХОЧЕТСЯ УСТРОИТЬ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК"

- Директор очень благодарила, а потом, помявшись, несмело спросила: «А можно нам колонку музыкальную? Небольшую совсем. Вы извините за наглость, но так хочется устроить детям праздник на 1 сентября.», - вспоминают волонтеры.

На тот момент у добровольцев не было такой техники. Но просьбу они запомнили и уже планировали искать колонки для школы или средства на их покупку. Однако почти следом за этой поездкой помощь, можно сказать, пришла сама. Удивительная история произошла, когда через несколько дней ростовчане отправились уже в другой город Донбасса.

Волонтеры и спасатели подарили школе в ЛНР колонки. Фото: официальная группа добровольческого сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

СПОНТАННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Раздав гуманитарную помощь, «Неравнодушные» решили сходить в местный храм.

- Как-то спонтанно появилось такое желание. В церкви кроме нас были спасатели. Они в тот день тоже решили побывать на службе, - говорят добровольцы.

Спасатели, по их словам, увлеченно что-то обсуждали. Оказалось, решали кому отдать ненужные музыкальные колонки. И тут ростовские волонтеры, извинившись, подключились к диалогу.

- Нам нужны колонки. Очень, - сказали они.

А после объяснили, для чего им такая техника.

Спасатели тут же вызвались помочь с доставкой колонок в школу. Сказано – сделано!

- Это чудо, а как иначе можно объяснить такие совпадения? Колонки уже в школе, и у детей будет настоящий День знаний! С линейкой и музыкой, - улыбнулись добровольцы. – А еще мы надеемся, что теперь только колонки, а не снаряды, будут причиной громких звуков в этом селе.

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