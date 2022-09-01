1 сентября в Шахтах распахнула свои двери для учеников новая школа

В Шахтах открылась первая за 30 лет новая средняя школа. Фото: пресс-служба ЗС РО

Во всех школах региона в четверг, 1 сентября, прошли торжественные линейки. За парты сели 450 тысяч донских школьников.

В Шахтах в этот день распахнула свои двери для ребят новая школа № 48, расположенная в микрорайоне «Олимпийский». Школа построена в рамках национального проекта «Образование» с учетом современных технологических параметров. Все классы оснащены интерактивными досками, оргтехникой, компьютерным оборудованием.

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЕМ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ»

В церемонии открытия приняли участие, а также выступили с приветственным словом председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина и другие гости.

- 30 с лишним лет в Шахтах не открывалась такая большая школа. Кстати, дети будут учиться в одну смену. Мы последовательно реализуем президентское поручение о том, чтобы образование переходило на односменку. Очевидно, что сложнее всего это реализовать в крупных городах, таких как Ростов, Новочеркасск, Шахты, Батайск, Волгодонск.

Но Шахты – хороший пример. Здесь шаг в этом направлении сделан, - прокомментировал Председатель областного Заксобрания Александр Ищенко.

Также он сообщил, что в планах - заново отстроить школу № 30.

- Когда этот вопрос решится, то большая часть города получит возможность обучать детей в одну смену, - отметил парламентарий.

ВРЕМЯ НОВОГО

Александр Ищенко также подчеркнул, что сегодня на Дону были открыты несколько новых школ.

- Но работа не то что не заканчивается, она становится более интенсивной! Сегодня 16 новых школ строятся в регионе. Очень важно, чтобы в них реализовывались и новые принципы образования, внедрялись новые технологии, для ребят открывались новые возможности, - продолжил Александр Валентинович.

К слову, школа № 48 отвечает всем современным стандартам.

В кабинетах для начальных классов есть компьютерные лаборатории со встроенными датчиками. В школе работает инновационный многофункциональный информационно-библиотечный центр, имеется актовый зал с эстрадой и профессиональным артистическим оборудованием.

НЕСКОЛЬКО СПОРТЗАЛОВ И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Работают два лингафонных кабинета, имеются кабинеты психолога, логопеда. Также большое внимание при строительстве школы уделили спортивной части образовательного процесса.

В учебном заведении два спортзала, тренажерный зал, несколько спортивных площадок, в том числе для занятий футболом и волейболом.

- А еще дети могут издавать свою газету. Как мне кажется, для них это будет очень интересным опытом. Ведь постепенно печатные СМИ вытесняются электронными, но это поколение еще имеет возможность не просто застать бумажные версии, но и поучаствовать в создании школьной газеты, параллельно работая и в электронном формате, - отметил Александр Ищенко.

В свою очередь, депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина отметила, что и школа, и сам микрорайон, в котором она построена, - своеобразные символы всего нового в городе Шахты.

Депутат обратила внимание на то, что рядом с СОШ № 48, буквально через дорогу, возводится спортшкола имени Ивана Васильевича Алексеева.

- Это спортивный комплекс для занятий тяжелой атлетикой, аналогов которому нет на юге России, - пояснила Екатерина Стенякина.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

После торжественной линейки у девятиклассников прошел открытый урок, который провел Александр Ищенко. На уроке говорили о главном: о настоящем и будущем России. Затрагивалась тема единства народов и суверенитета нашей страны.

- Урок был полезен для нас. Беседа была честной, открытой. Мы задали много вопросов, в том числе о рабочих местах в городе Шахты, - поделился впечатлениями ученик 9 «А» Владимир Лукьянов.

А еще подросток сказал, что уверен, что в стенах новой школы ребят ждет много интересных открытий.

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