«Разговор о важном»: в новой школе в городе Шахты прошел открытый урок

В День знаний Александр Ищенко провел классный час «Разговор о важном» в новой шахтинской школе. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области сегодня, 1 сентября, свои двери для учеников распахнула новая школа № 48 в городе Шахты. После торжественной линейки у учеников девятого класса состоялся открытый урок с говорящим названием «Разговор о важном». Его провел Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Во время беседы с ребятами были затронуты глубокие темы. Так, с подростками обсудили роль России в мировой истории, сегодняшнюю непростую внешнеполитическую ситуацию, укрепление суверенитета нашей страны, а также перспективы ее развития.

ГОРДИТЬСЯ РОДИНОЙ

Александр Ищенко начал урок с того, что означают цвета флага нашей страны и какие смыслы кроются за строками Государственного Гимна Российской Федерации.

- Вряд ли кто-то из вас подробно изучал текст нашей Конституции, но интересно, что в тексте государственного гимна образно, поэтически сформулированы те принципы построения страны, жизни нашего народа, нашего государства, - сказал парламентарий.

Так, в строках гимна – речь о том, том, что Россия - многонациональная страна, единая семья для разных народов.

А еще гимн учит жить в мире и благополучии, гордиться своей Родиной и защищать ее.

СОЗИДАНИЕ – ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО

Не мог обойти стороной Александр Валентинович и проведение специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Но при этом он подчеркнул, что наш народ сталкивался с куда более серьезными испытаниями и всегда выходил из них победителем.

Во время открытого урока речь шла и о созидании, на котором строится будущее.

- Так происходит в нашей стране. Нам свойственно стремиться к чему-то хорошему, чтобы жизнь завтра была лучше, чем сегодня. Поэтому люди строят дома и школы, прокладывают дороги, ответственно работают, - обратился Александр Ищенко к ребятам.

РАЗОРВАТЬ БРАТСКИЕ УЗЫ

В качестве антипримера парламентарий привел политику на Украине. Так, последние годы там делали все, чтобы разорвать братские узы с Россией, уничтожить историческую память.

- Буквально позавчера, 30 августа, в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» торжественно открыли Аллею воинской славы доблести. 20 городов, сел и станиц на донской земле удостоены звания город, населенный пункт или рубеж воинской доблести, где шли решающие бои за освобождение Ростовской области. В эти же самые дни в городе Борисполь в Киевской области было принято решение об уничтожении Аллеи героев Советского Союза. Там стоят бюсты героев, которые освобождали Украину в 1943-1944 годах. Их намерены снести, прежде всего, те, кто состоял в националистических организациях. И в эти же дни в Киеве было вымарано имя маршала Малиновского из названия улицы, были убраны монументы, которые касались его деятельности. А маршал Малиновский командовал 2-м и 3-м Украинскими фронтами и освобождал Украину от немецко-фашистских захватчиков. Это делается для того, чтобы наши братья украинцы забыли, кто они есть. А мы этого не должны забыть, - рассказал Александр Ищенко.

РОССИЯ ВСЕГДА ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

Парламентарий подчеркнул, что Россия – страна, которая всегда приходит на помощь.

- Так было в 18 веке, когда мы спасали крымских армян от турок. В 19 веке – всю Европу от Наполеона и болгар от геноцида Османской империи, в 20 веке - освобождали Европу от фашизма, а позже помогли Китаю в освобождении от японцев, - сказал он.

В завершении беседы Александр Ищенко пожелал ребятам всегда помнить, откуда они родом и с благодарностью относиться к своей земле, к своей Родине.

- Даже если что-то не так устроено, если что-то вам не нравится, нет ничего идеального в этой жизни, но в ваших силах изменить то, что вы считаете нужным. Для этого у вас должны быть три вещи. Первое – это любовь к тому, что вы собираетесь изменить. Второе – желание изменить. Третье – знания, для того, чтобы внести правильные изменения, - сказал спикер Донского парламента.

И, конечно же, депутат поздравил ребят с новым учебным годом.

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