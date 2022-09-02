О фейках, лжеминированиях и кто за этим стоит, рассказала декан юрфака ростовского вуза Елена Пащенко

Как противостоять террористической угрозе в современных условиях, рассказала ученый из Ростова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Фейки, "минирования" соцобъектов, вовлечение активной молодежи в террористическую деятельность: тема противодействия терроризму "остыть" не успевает.

В эфире Радио «Комсомольская правда» в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом, говорим о важности проблемы и о том, как ее можно решать в современных условиях с деканом юридического факультета Южно-Российского института управления Президентской Академии Еленой Пащенко.

Елена Пащенко. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир

"БЕСЛАН ПОКАЗАЛ - РАВНОДУШНЫМИ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ"

- Елена Анатольевна, давайте вспомним, как появился этот день. День солидарности в борьбе с терроризмом.

- Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена связана с трагическими событиями в Беслане. В 2004 году в День знаний в бесланской школе № 1 произошел самый циничный по характеру выбора места и времени совершения террористический акт. Террористы ворвались в школу, захватили более тысячи детей, их родителей и педагогов, собравшихся на торжественной линейке, заложили взрывчатые вещества в здании школы. Ни один теракт нельзя назвать заслуживающим объяснения и оправдания, но Беслан – это боль, которую каждый пропустил через себя. Он показал нам, что равнодушными быть нельзя.

- Можно ли сказать, что сегодня тема террористических угроз и противодействия им снова на острие, снова актуальна? И почему?

- Я бы говорила даже не о том, что она снова актуальна, а о том, что она не теряла актуальности за весь этот период времени. В современных условиях наблюдается эскалация террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают изощренность и античеловечность террористических актов.

Внешние конфликты – это дополнительный очаг угроз, террористы для вовлечения с целью участия в зоне конфликта разворачивают сеть вербовки. Из регионов с низким уровнем социальной, финансовой защиты молодежь пытаются вовлечь в террористическую деятельность. Этому, конечно, необходимо противостоять.

«ЛЖЕМИНЕРЫ» СЕГОДНЯ - НЕ ШКОЛЬНИКИ И НЕ ВЫПИВОХИ

- Елена Анатольевна, довольно часто и в Ростове, и других городах страны мы сталкиваемся, с так называемыми лжеминированиями социальных объектов: школ, больниц, детских садов. Это под понятие терроризм подходит?

- Конечно, подходит. Законодательство РФ не содержит понятия лжеминирирования ни в одном нормативном акте, но мы понимаем, о чем идет речь, о заведомо ложных актах минирования в основном социальных объектов. Зимой и весной 2022 года по стране прокатилась волна массовых рассылок о минировании школ, детских садов, других социальных объектов. Ростов-на-Дону вошел в число этих городов, к сожалению. Хочу сказать, что в УК РФ есть статья о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, там срок наказания - до 10 лет лишения свободы. Лица, причастные ко всем этим эпизодам на территории России были, кстати, выявлены и задержаны.

- Вы сказали «массовые рассылки». Это письма, которые приходили на электронную почту якобы заминированных организаций. А ведь раньше такие звонки о «минировании» – это были хулиганские действия, не более. Школьник или студент, которые не захотели на урок или сдавать зачет, пьяный мужчина, который с женой поругался, а она у него в этой школе работает…

- Примерно так, как вы говорите было в 99 % случаев. Мотивация изменилась. Сегодня эти акции хорошо спланированы и направлены на достижение очевидных целей: дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации правоохранительных органов, ведь они обязаны реагировать на заведомо ложные сообщения о минировании и о наличии взрывных устройств в том или ином объекте. Когда в стране якобы минируются сотни учебных заведений в разных городах, это тщательно подготовленная акция извне, работа ведется из-за рубежа, раньше чаще были акты провокации, ведущиеся с территории Украины.

- Сложно привлечь к ответственности таких организованных «минеров»?

- Не просто. Сложности связаны с тем, что преступники, как и заказчики, находятся за рубежом. Только документировав все сообщения IP-адреса и обратившись к руководству тех стран, где зарегистрированы серверы, с которых выдается преступная информация, проблему можно решить.

Но западные страны не отличаются стремлением сотрудничать с Россией в этой сфере, практически никогда не отвечая на отправленные запросы. Российские правоохранители просто не могут проводить расследование на территории другой страны.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - РОДИТЕЛЬСКИМ ЧАТАМ И ФЕЙКОВЫМ СООБЩЕНИЯМ

- Елена Анатольевна, не секрет, что интернет способствует распространению недостоверной информации. И не каждый из нас умеет различить ложь и правду. Как правильно вести себя во всемирной паутине?

- Я бы разделила ответ на две части. Первая - это родительские, школьные чаты, где мы часто наблюдаем распространение информации, ничего общего с действительностью не имеющей. И беспорядочная переписка в таких чатах приводит иногда к очень печальным последствиям. И первый совет – отдайте сами себе отчет, какую информацию вы готовы разместить в таких месенджерах. То есть примерьте на себя ответственность за распространение того или иного сообщения. Это очень важно. Распространять непроверенную лично вами информацию, ту которая приходит из часто пересылаемых сообщений недопустимо. И, конечно, если это школьный чат, чат отдельного класса, то я бы рекомендовала, чтобы за перепиской был контроль или классного руководителя, или заместителя директора по воспитательной работе. Чтобы уже на начальном этапе исключить панические настроения или какие-то неадекватные реакции.

- Вторая часть ответа: фейковые сообщения, как я понимаю…

- Именно так. Здесь нужно понимать, что фейковые - лживые, недостоверные - как хотите - сообщения не приходят в интернет из ниоткуда. Это тщательно подготовленная информация, рассчитанная на определенную аудиторию. Специалисты отмечают, что после 24 февраля этого года резко возросло число тех, кто такую информацию распространяет. Понятно почему. Законодатель в нашей стране на эту активизацию отреагировал и усилил уголовную и административную ответственность за подобные деяния.

- Как реагировать правильно на такие сообщения?

- Фейк – это всегда новостное сообщение, часто начинается со слова "внимание" и десяти восклицательных знаков. Эта та информация, которая должна произвести впечатление, вызвать резонанс, а значит быстро распространиться. Чем более сенсационно подается новость, тем меньше вероятности в достоверности этой информации. Если эта новость сильно выбивается из информационного потока – это повод ее проверить.

Опять же возвращаемся к теме личной ответственности. Попробуйте понять, что вас смущает, где нестыковка. Есть телеграмм-каналы, где эксперты разоблачают фейковые новости. Это, как правило, представители научного сообщества, правоохранительных или медицинских организаций. Ваше право проверить их компетентность. Сегодня несложно отследить публикации, видеоматериалы того или иного эксперта.

- Мой одноклассник живет в Израиле, так вот он рассказывал, что там детям с малого возраста прививают привычку не трогать ничего оставленного на улице, не пинать ногой чужой мячик, ничего не брать в руки у незнакомого человека. У нас как такая профилактика поставлена?

- Я согласна, что это нужно делать. И да, с самого детства. Сегодня в школах и детских садах такую работу ведут, в том числе и психологи. Без паники, без нарастающей тревожности нужно спокойно объяснять детям вот эти истины, о которых вы упомянули. Пример взрослого тоже очень важен для ребенка. Смотри – я так не делаю. Ну и, разумеется, бдительность никто не отменял. Если предмет показался вам очень подозрительным, всегда можно вызвать полицию.

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