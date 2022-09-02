"Я живой!": Операцию на работающем сердце провели врачи Ростова

Жизнь ростовчанина висела на волоске, а счет шел на минуты. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Жизнь ростовчанина висела на волоске, а счет шел на минуты. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове хирурги спасли 28-летнего мужчину, который экстренно поступил ночью с ножевым проникающим ранением в сердце. Известно, что "скорая" доставила ростовчанина в крайне тяжелом состоянии. Фактически его жизнь висела на волоске, а счет шел на минуты.

ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ПОЛТОРА ЧАСА

- Клиническая картина и локализация полученного ранения говорили о том, что, скорее всего, в этом случае получено проникающее ранение самого сердца. Так оно и оказалось. Ранение было в области его верхушки, - рассказал хирург отделения травматологии № 2 (множественной и сочетанной травмы) ГБСМП Ростова Карапет Чубарян, который и оперировал пациента. - В отличие от классической кардиохирургии, когда при выполнении плановых операций у пациента временно останавливают сердце и подключают аппарат искусственного кровообращения, в этой экстренной ситуации операция выполнялась на работающем сердце.

Это означает, что в такт сокращениям сердца, в промежутках между ними, хирург накладывает швы. И здесь все зависит от опыта и таланта врача, от его чутких рук и операционной команды.

В этом случае оперативно были удалены сгустки крови и на рану в сердце наложено три шва. Рана была ушита, герметичность сердца восстановлена. Сама операция заняла полтора часа.

В 8 утра пациент уже отошел от наркоза в реанимации и разговаривал. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

«КТО Я? ГДЕ Я?»

В 8 утра пациент уже отошел от наркоза в реанимации и разговаривал. На вторые сутки был переведен в палату отделения. А уже на четвертые – самостоятельно передвигался.

- Когда все это случилось. Меня ударили ножом, как-то сразу стал слабеть, - рассказал молодой мужчина. - Как в каком-то тумане успел нажать на телефоне номер жены. Все - дальше провал! Темнота. Ничего не помню. Она уже мне потом рассказала, что прибежала – а я лежу в крови и ни на что практически не реагирую… Очнулся - в реанимации. Первой мыслью было: «Кто я? Где я? Я – живой?». Потом подумал, на каком я свете - том или этом? И тут сосед с соседней реанимационной койки говорит мне: «Успокойся. Тебя спасли. Все будет хорошо». Только тогда подумал: «Я – живой!»

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

- Я и моя семья искренне благодарны быстро прибывшим на происшествие сотрудникам скорой помощи и команде стационара больницы скорой медицинской помощи, - подчеркнул молодой мужчина.

Он так проникся, увидев, как врачи спасают жизни, что признался, хотел бы и сам поработать в больнице. Но, жаль, нет специального образования. Разве что, взяли бы волонтером каким или санитаром. А так, по его словам, занимается перевозками.

- Подобные операции в моей практике были. И сам оперировал. И ассистировал коллегам. Практически всех наших пациентов с проникающим ножевым ранением сердца удалось спасти, - рассказал Карапет Артемович.

А в обстоятельствах получения ножевого ранения сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Сам же пациент готовится к выписке. Рассказал, что снова полон сил и планов. Его ждут жена, с которой они же восемь лет, и маленькая дочка-второклассница.

- Правда, из-за случившегося я не смог присутствовать 1 сентября у нее на школьной линейке. Ну, ничего, ведь впереди у меня еще вся жизнь! Уверен, долгая и счастливая, - улыбается пациент.

КСТАТИ

Именно Карапет Чубарян, вместе с несколькими бригадами своих коллег экстренно оперировал 23-летнюю ростовчанку и ее 20-летнего брата, сбитых в Ростове в ноябре 2020 года поездом. У обоих - многочисленные разрывы внутренних органов, переломы. В медицинской терминологии такое и называется «сочетанной травмой». Прямо со скорой, на каталках их доставили в экстренную операционную, где уже все было готово. И брата, и сестру спасли и выходили. То была громкая история. Со счастливым концом. Вот что называется настоящей командной работой.

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ЧП произошло, когда 23-летняя ростовчанка и ее 20-летний брат переходили железную дорогу в Ростове-на-Дону. Невероятно, но факт: пешеходы выжили! Пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи не давали никаких прогнозов и все это время отчаянно боролись за их жизнь.

И вот теперь, спустя год, глядя на этих парня и девушку, совершенно не скажешь, что с ними произошла страшная катастрофа. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» встретилась и побеседовала с героями этой истории (подробности)