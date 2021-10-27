Всем смертям назло: Попавших под поезд брата и сестру спасли ростовские врачи

Глядя на Женю и Сережу сегодня, уже не скажешь, что год назад врачи их вытащили с того света. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

В ноябре прошлого года брат и сестра попали под поезд. ЧП произошло, когда 23-летняя ростовчанка и ее 20-летний брат переходили железную дорогу в Ростове-на-Дону. Невероятно, но факт: пешеходы выжили! Пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи не давали никаких прогнозов и все это время отчаянно боролись за их жизнь.

И вот теперь, спустя год, глядя на этих парня и девушку, совершенно не скажешь, что с ними произошла страшная катастрофа. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» встретилась и побеседовала с героями этой истории.

СТРАШНЫЙ УДАР И ПУСТОТА

Евгения и Сергей Воробьевы приехали в Ростов учиться из области. Женя, окончив ДГТУ, осталась работать в вузе. А Сережа осваивал в техникуме специальность садовника. Брат и сестра жили на съемной квартире на улице Нансена.

- В тот вечер мы отправились за продуктами в торговый центр, что на проспекте Нагибина. Купили все необходимое, уже почти дошли до дома и тут вспомнили, что забыли купить воды. Решили вернуться. А для этого нужно было перейти железную дрогу, - вспоминает Женя.

До сих пор брат и сестра даже сами себе не могут дать четкого ответа на вопрос: «Почему не увидели и не услышали поезд?» Было уже темно. Может, внимание притупила накопившаяся усталость. Может, что-то еще… По словам девушки и юноши, состав появился в последнюю минуту… Дальше – страшный удар и пустота…

Как только брат очнулся в реанимации, сразу спросил, что с сестрой. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

НА ГРАНИ

Пострадавших доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону - сразу в операционную. Оба были без сознания. Со страшными множественными травмами и переломами. В течение нескольких часов сложных пациентов оперировали несколько бригад хирургов. Это была настоящая битва за жизни и командная работа.

Медики сделали все возможное и даже невозможное, чтобы их спасти. А учитывая, какие тяжелейшие травмы обычно получают те, кто попадает под поезд, задача казалась просто из разряда на грани фантастики.

- Это очень непросто. Выйти к матери, ожидающей возле двери реанимации и сказать, что двое ее детей в крайне тяжелом состоянии, и пока давать какие-либо прогнозы еще рано, - признается врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Чередников.

В тот вечер он давал наркоз Сереже. Контролировал его состояние, все те часы, пока шла операция. А на соседнем столе оперировали Женю. Потом брата и сестру перевели в реанимацию, где Чередникову и его коллегам предстояло продолжать битву за их жизни.

«ПРОСТО НЕ ПУСТИЛИ»

Сережа первым пришел в себя. И сразу же забеспокоился, где сестра? Как она? Узнав, что жива, улыбнулся. Но все равно, просил, чтобы показали, подтвердили: сестра здесь, еще без сознания, но жива, рядом!

Жене в том происшествии досталось гораздо больше, чем брату. На грани, на самой тонкой ее части, она находилась чуть дольше, чем он. Отчаянно балансировала на ней. Но, девочке не дали уйти.

- Просто туда не отпустили и все! - улыбается Александр Чередников.

Надо отдать должное и коллегам Жени по университету. Узнав, что девушке требуется переливание крови, они дружно отправились ее сдавать. Постоянно приезжали в больницу, справлялись о состоянии Воробьевых.

Когда Женя вышла из комы, радовались не только врачи, медсестры и санитарки в реанимации. Пожалуй, вся больница, где все знали историю сбитых поездом пациентов, переживали за них, интересуясь друг у друга: «А как там эта девочка и ее брат?»

Пришло время извлекать металлические спицы, благодаря которым удалось срастить кости. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ЖЕНЯ - СИЛЬНАЯ!»

За это время Женя и Сережа стали родными для выхаживавших их сотрудников реанимации. Невероятно трогательными были те мгновения, когда сначала парня, а следом и девушку переводили из реанимации в палаты. Это значило, что опасность для жизни уже миновала и они будут жить! А, когда их вывозили из реанимации на каталках, мать бросилась обнимать и целовать своих детей.

Врачи убеждены: у пациента с позитивным настроем и выздоровление идет быстрее.

Убедившись, что сестре опасность больше не угрожает, Сережа быстро встал на ноги. И ходил проведать ее в «женскую» палату. У Жени травмы оказались серьезнее. После них встать и сделать самостоятельно несколько шагов было настоящей победой.

Превозмогая боль и слабость, на костылях, сжав зубы, Женя делала по больничному коридору шаг за шагом, самостоятельно направляясь в перевязочную.

Какая у нее была мотивация? Жизнь. Прекрасная и неповторимая. Которую она теперь ценила вдвойне.

- Женя сильная. У нее все получится, - говорили ее подруги.

- Женя сильная. У нее все обязательно будет хорошо, - говорили врачи и медсестры.

Пока девушка была в коме, ее прекрасные длинные волосы запутались. И врачи заботливо расчесали и привели в порядок ее косы.

Женя попросила подруг принести ей в больницу любимое зеркальце и косметичку.

- Теперь точно выздоравливает! - услышав просьбу, только и улыбнулись окружающие.

СПУСТЯ ГОД

Глядя на Женю и Сережу сегодня, и не скажешь, что год назад они были сбиты поездом. В больницу, куда их доставили почти год назад, они пришли снова. Правда, теперь уже на своих ногах: легкой походкой, без костылей, без трости.

Как оказалось, спустя год после катастрофы, Воробьевым необходимо было показаться врачам и решить, когда вынимать металлические спицы, которыми были скреплены для правильного сращения травмированные кости.

И встреча эта был очень трогательной. Глядя на снимки, врачи констатировали: все хорошо. А Жене просто не верилось, что она снова идет по коридору, тому самому, где с таким неимоверным трудом тогда, год назад, через боль делала первые шаги, опираясь на костыли…

- Врач в поликлинике все удивлялся тому, что после операций на моем теле и ногах нет шрамов, - призналась Евгения корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». - Лишь небольшие точки от проколов, через которые делали операцию.

Доктор даже поделился своей историей. О том, как много лет назад у него был сложный перелом, и ему тоже вставляли спицы в бедро. Потом вынимали, шрам остался.

- А когда мне будут вынимать спицы, тоже шрамов не будет? – интересовалась Женя.

- Тоже не будет. Это современные технологии в медицине, – заверили ее травматологи.

Брат и сестра после всего, что с ними случилось, научились видеть, как много вокруг чутких людей. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«В ЖИЗНИ ТАК МНОГО ЧУТКИХ ЛЮДЕЙ»

Как оказалось, девушка уже даже вышла на работу в родной университет. Ее брат тоже нашел работу: скоро у него начнутся его трудовые будни. - В больницу мы с братом сегодня шли с особенным чувством, - улыбается бывшая пациентка. - К врачам, которые нас спасли, как к самым дорогим и близким людям. Очень хотелось их всех увидеть. Рассказать о своих успехах, чтобы порадовались за нас. Наверное, нам с братом и было дано такое суровое испытание, чтобы убедиться, что в жизни так много прекрасных, чутких и добрых людей.

А на скамеечке возле центрального входа в больницу Женю ждал молодой человек. Перед тем, как случилось это происшествие с поездом, она проводила его в армию. Обещала ждать. Когда он узнал, что любимую сбил поезд, то чуть с ума не сошел от переживаний. А услышав, что выжила, твердо решил, что будет ей надежной опорой и защитой в жизни.

- Береги ее. Она мужественный человек, с характером, - подмигнул на прощание кто-то из медиков.

- Знаю. Женя – очень сильная, - улыбнулся молодой человек. И они пошли домой по осенней аллее – навстречу своему счастью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поезд сбил брата и сестру, перебегавших железную дорогу в Ростове

Пострадавших госпитализировали (подробнее)

«Не дать пациенту уйти!»: Непридуманные истории из жизни ростовского врача-анестезиолога

Доктор с 14-летним стажем рассказал о том, как возвращал пациентов «оттуда», почему помнит каждого, и к чему так и не смог привыкнуть (подробнее)