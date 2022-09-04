Стали известны подробности убийства 18-летней девушки, чье тело нашли в лесополосе в Ростовской области

Тело девушки нашли в лесополосе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В одном из хуторов Зерноградского района Ростовской области — большое горе. Местная жительница, 18-летняя девушка, которая пропала первого июня, найдена мертвой. Ее искали три долгих месяца, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ПРЯТАЛИ ТЕЛО НА СКОРУЮ РУКУ

Тело дончанки обнаружили оперативники в лесополосе в Кагальницком районе.

- Специально прочесывали территорию. Девушка была присыпана землей и ветками. Видно, что тело прятали в спешке, на скорую руку, - говорит источник издания в правоохранительных органах региона. - По предварительным данным, ее могли изнасиловать. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.

Второго сентября ее мать, вызывали на опознание в морг.

- Позвонил патологоанатом и сказал, чтобы приезжала, - рассказывает женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Мама до последнего не верила, что там, в морге, лежит ее дочка. Но, к сожалению, надежде не суждено было сбыться.

- Я ее опознала. Как именно дочь умерла, мне не сказали. Жду результат экспертизы, - продолжает мать.

Пока она не знает, когда состоится церемония прощания. Женщина пояснила, что это будет зависеть от того, когда эксперты отдадут тело.

Но вот то, что наверняка знает женщина, так это то, что похоронит она дочь, которая не успела стать ни женой, ни матерью, в белом платье.

«ОБНЯЛА ПЕРЕД ДОРОГОЙ»

Женщина говорит, что первого июня, в день исчезновения, дочка поехала в гости к жениху. Он жил в поселке в Кагальницком районе.

- Она меня обняла перед дорогой. Сказала, что вначале заедет к своему молодому человеку, от него дочь собиралась к подруге, а затем — в Ростов, на работу, - вспоминает Ирина последний в жизни разговор с Таней.

Но девушка так и не доехала ни до жениха, ни до приятельницы.

Дело в том, что девушка отправилась на попутках, так как автобусы ходят редко. Мать постоянно была с ней на связи. А потом вдруг дочь перестала отвечать на телефон.

- До нее ни я, ни жених не могли дозвониться. Потом уже ее парень сказал, что она у него не появилась и что надо звонить в полицию. Так что в розыск мы подали через часов пять-шесть после того, как она вышла из дома, - поясняет Ирина.

Расследование уголовного дела продолжается.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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