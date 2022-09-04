18-летнюю девушку, пропавшую в Ростовской области в июне, нашли мертвой в лесополосе

Правоохранительные органы расследуют трагедию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области нашли тело 18-летней девушки, которая числилась пропавшей без вести с первого июня.

Больше трех месяцев ее искали и полицейские, и волонтеры. Как сообщает Donday. девушку нашли мертвой в лесополосе в Кагальницком районе. По предварительным данным, ее убили.

Тело было присыпано землей и ветками. Как сообщила мама жевушки, она хочет похоронить свою девочку, которая уже никогда не станет ни матерью, ни женой, в свадебном платье.

Известно, что перед тем, как пропасть, Таня отправилась в гости к жениху, который жил в соседнем с нею хуторе.

Расследование уголовного дела продолжается.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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