18-летнюю девушку, пропавшую в Ростовской области в июне, нашли мертвой в лесополосе

Правоохранительные органы расследуют трагедию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области нашли тело 18-летней девушки, которая числилась пропавшей без вести с первого июня.
Больше трех месяцев ее искали и полицейские, и волонтеры. Как сообщает Donday. девушку нашли мертвой в лесополосе в Кагальницком районе. По предварительным данным, ее убили.
Тело было присыпано землей и ветками. Как сообщила мама жевушки, она хочет похоронить свою девочку, которая уже никогда не станет ни матерью, ни женой, в свадебном платье.
Известно, что перед тем, как пропасть, Таня отправилась в гости к жениху, который жил в соседнем с нею хуторе.
Расследование уголовного дела продолжается.
"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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