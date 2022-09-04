«Посвятил рекорд маме»: спортсмен из Ростовской области протащил на себе пять вагонов поезда

Тимофей Поталов стал самым сильным человеком в мире. Фото: с официальной страницы Тимофея Поталова в "ВК"

Тимофей Поталов стал самым сильным человеком в мире. Фото: с официальной страницы Тимофея Поталова в "ВК"

Житель Ростовской области, спортсмен из Шахт, Тимофей Поталов, стал самым сильным человеком в мире. Он установил рекорд, сдвинув в месте электропоезд.

СДВИНУЛ КАМАЗ ЗУБАМИ

- Сцепка была из пяти вагонов, общий вес состава - 402 тонны, - говорит корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» 25-летний пауэрлифтер.

К слову, на специальных тросах мужнина тащил поезд за собой почти десять метров. И на сегодняшний день это мировой рекорд.

По словам Тимофея, до этого у него уже был подобный опыт с «КамАЗами», бетононасосной установкой, к которой была прицеплена машина, и с тепловозом.

- Один «КамАЗ» даже сдвигал, таща трос зубами, - поясняет силач.

При этом мужчина не скрывает, что такой спорт сказывается на самочувствии.

- Негативно отражается на суставах. К примеру, я уже заработал артрит, - продолжает Тимофей.

Спортсмен тренируется пять раз в неделю. Фото: с официальной страницы Тимофея Поталова в "ВК"

ТРЕНИРОВКИ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

Но без силового экстрима он не видит своей жизни. Чтобы поддерживать себя в форме, Тимофей тренируется пять раз в неделю по полтора часа. Еще он придерживается особой диеты.

- В день съедаю шесть тысяч килокалорий. Еду стараюсь выбирать здоровую, - каши, мясо, овощи. Но могу и шоколадку с шаурмой себе позволить, - поясняет спортсмен.

А вот что у Тимофея под строгим запретом, так это майонез и алкоголь.

- Спиртное просто не люблю. За всю жизнь на Новый год выпил бокал шампанского и то для того, чтобы загадать желание, - продолжает рекордсмен.

НОВЫЕ ЦЕЛИ

Кстати, перед тем, как сдвинуть с места пять вагонов, Тимофей взял благословение у батюшка.

- Волновался сильно, переживал, что не справлюсь. Но все получилось. Поезд тронулся с места с первой попытки. Кончено, было непросто. У меня полопались капилляры от наргрузки и поднялось давление. Ну это не страшно, - улыбается мужчина.

Рекорд силач посвятил маме. Фото : с официальной страницы Тимофея Поталова в "ВК"

По словам Тимофея, свой рекорд он посвятил маме.

- Я у нее единственный сын. Мамуля за меня переживает, но всегда поддерживает, - рассказывает дончанин.

Уже на следующий день после рекорда Тимофей был на тренировке.

- А как иначе! Расслабляться нельзя. Теперь у меня цель — сдвинуть сцепку вагонов весом в 500 тонн, - сказал он.

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