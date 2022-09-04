В Ростовской области учитель физкультуры установил рекорд по буксировке трамваев

Александр смог протащить сцепку из двух трамваев. Фото: Сергей Плишенко.

В Таганроге учитель физкультуры и атлет движения «Сильнейшая нация мира» установил новый рекорд России. 4 сентября Александр Степанов протащил сцепку двух трамваев.

Александр несколько лет занимается силовым экстримом. Во время одного из последних выступлений он сдвинул с места комбайн весом 19 тонн. В новом выступлении нагрузка была еще больше — общий вес двух трамваев составил 48 тонн.

Установить рекорд Александру помогал другой опытный атлет Михаил Иванов. Фото: Сергей Плишенко.

Перед установкой рекорда мужчина рассказал "КП-Ростов-на-Дону", что готовился к нему долго и комплексно. Спортсмен занимался со штангой и свободными весами, выполнял упражнения из силового экстрима и консультировался с опытными атлетами.

— Это очень сложная задача, и без поддержки единомышленников здесь не справиться. Очень мне помог лидер нашего движения Михаил Иванов. У него большой опыт, он поставил немало значимых рекордов, — сообщил Александр.

На глазах у собравшихся зрителей один конец троса закрепили на трамвае, другой — к страховочному поясу Александра. Напротив транспорт в горизонтальном положении была установлена металлическая лестница. Атлет приготовился и, постепенно вскарабкиваясь по перекладинам, протащил за собой огромный груз. Рекорд поставлен!

Установив рекорд, Александр показал собравшимся еще несколько силовых трюков. Фото: Сергей Плишенко.

Но и после выступления силач отдыхать не стал. Он показал таганрожцам несколько впечатляющих силовых трюков. Например, протащил автомобиль, держась за трос только зубами, и скрутил в трубочку сковороду.

Атлет говорит, что его мотивация — не только развить собственные возможности в силовом экстриме, но и приобщить земляков к спорту.

— Конечно, хочется доказать себе, что могу справиться. Чтобы сын мной гордился, когда подрастет. Но сейчас еще одна важная задача — развивать спорт в стране. Стараемся заинтересовать людей и показать, чего можно добиться с помощью занятий.

Александр работает в школе и воспитывает троих детей. Фото: Александр Степанов.

Ранее мы писали, что параллельно с занятиями силовым спортом Александр Степанов работает учителем физкультуры в обычной школе. Он рассказал, как прививает детям любовь к спорту и мотивирует на новые достижения.

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