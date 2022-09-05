На М-4 «Дон» при лобовом столкновении машин один человек погиб, пострадали четверо, в том числе 5-летний ребенок

В лобовом столкновении погиб один человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» при лобовом столкновении автомобилей один человек погиб, четверо пострадали, в то числе и пятилетний ребенок. ДТП произошло на участке автодороги в Тарасовском районе, сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение об аварии на трассе поступило накануне, 4 сентября, около 16 часов, - уточнили в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 37-летний водитель «ВАЗ 2115», двигаясь по полосе встречного движения, врезался в автомобиль Nissan Tiida, которым управлял 61-летний водитель.

В результате лобового столкновения обе машины превратились в груду искореженного металла. Водитель «пятнадцатой» погиб на месте. В «Ниссане» пострадала вся семья: 61-летний водитель, его сын 37 лет, невестка 30 лет и их пятилетний ребенок. Все они были госпитализированы в больницу.

Чудом в аварии спаслась семья из трех поколений. Фото: УГИБДД по Ростовской области

К счастью, водителю и пассажирам иномарки удалось избежать серьезных травм, так как все были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

- В ходе проверки стало известно, в отношении водителя отечественного автомобиля двумя днями ранее, 2 сентября, инспекторами ДПС был составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - добавили в ГИБДД. - На тот момент решения суда еще не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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