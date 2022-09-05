В Ростовской области в ДТП перевернулась легковушка, пострадал водитель

В результате ДТП пострадал водитель "Лады". Фото: БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

В Азове в аварии перевернулась легковушка. ДТП произошло 3 сентября около 17:30. Об этом сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков.

По словам инспектора, предварительно, 21-летний водитель «ВАЗ 21101» двигался по проспекту Черноморскому. На перекрестке он не уступил дорогу «Ладе Ларгус», за рулем которой был 67-летний мужчина. Из-за сильного удара вторая легковушка перевернулась. В результате водитель «Лады» получил травмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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