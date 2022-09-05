"Жертвовать – считалось долгом": о благотворительности в Ростове поговорили с краеведом Георгием Багдыковым

В Международный день благотворительности ростовский краевед Георгий Багдыков вспомнил имена некоторых ростовских меценатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Международный день благотворительности ростовский краевед Георгий Багдыков вспомнил имена некоторых ростовских меценатов. Поговорили с ним о благотворителях дореволюционного Ростова в эфире Радио «Комсомольская правда».

КУПЦЫ-МОЛОДЦЫ

- Тема ростовских купцов - благотворителей – неисчерпаема, - уверен Георгий Багдыков. - Их деяния ведь очень сильно повлияли на общий облик и статус города в целом. Такими купцами были Владимир Иванович Асмолов — основатель фирмы «Донской табак», Петр Романович Максимов — городской голова, Елпидифор Трофимович Парамонов — известный купец, торговец зерном, построивший склады на ул. Береговой, Георгий Гаврилович Пустовойтов — заводчик и пароходчик, церковный староста при Покровской церкви. Все они имели большие прибыли, коммерческую жилку и деловую хватку.

- В тот период времени, - продолжает Георгий Минасович, - благотворительность считалась не просто хорошим тоном, а божьим делом. Каждый из этих людей воспитывался так, что входить в благотворительные организации и жертвовать – считалось своим долгом. Но если те фамилии, которые я назвал, известны большинству жителей города и сегодня, то есть имена, которые со временем позабылись.

По словам собеседника, мы можем вспомнить о них, увидев здания, принадлежавшие этим людям.

- Например, «Доходный дом Генч-Оглуева и Шапошникова» - настоящее украшением Ростова, - уверен эксперт. - Он находится недалеко от мэрии Ростова, на углу переулка Семашко и улицы Большой Садовой (бывший магазин «Океан» - прим. авт.). Или Дом Мелконова-Езекова (бывший кинотеатр «Буревестник»). Здесь располагался городской общественный клуб, где выступал поэт Константин Бальмонт. А напротив - дом, принадлежавший когда-то Карапету Чернову (ныне это здание РГЭУ (РИНХ). Все эти люди были богатыми купцами, но постоянно жертвовали на благие дела.

НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЕЧИЛ БЕСПЛАТНО

- Для меня, как не только для краеведа, но и врача, особенно приятно, что жил в нашем городе до революции доктор Георгий Иванович Ткачев, - рассказывает Багдыков. - Кто теперь помнит это имя? А между тем, после его смерти в Ростове его именем назвали улицу. До такой степени его уважали. Переулок Университетский до революции назывался Ткачевским. Георгий Иванович, финансировал строительство церковно-приходских учреждений, и оказывал помощь неимущим, бесплатно лечил тех, у кого не было денег заплатить за услуги врача.

А вот недавно я задумался над тем, что в Ростове сегодня мало улиц названо в честь меценатов и в том числе врачей, практическая деятельность которых принесла нашему городу немалую пользу. Но ведь это тоже увековечивание памяти. Много новых микрорайонов сегодня строится и я уверен, нашлось бы место и Ткачеву, и Пустовойтову, и Асмолову. Нужна только воля руководства города и немного активности горожан.

Эфир слушайте 5 сентября в 17:03 на 89,8 FM.

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