«Мамы одноклассников сына годятся мне в дочки»: жительница Ростовской области в 57 лет повела ребенка в первый класс

Татьяна и Сергей Федоровы проводили сына Арсения в первый класс. Фото: из архива семьи
Судьба 57-летней Татьяны Федоровой из поселка Матвеев-Курган Ростовской области, пожалуй, будет намного интереснее любого сериала. Совершенно случайно она забеременела в 50 (!) лет.
- О том, что я в положении, с мужем узнали на 22-ой неделе беременности. Вопрос – рожать или нет – не стоял, - рассказывает женщина корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
После стольких испытаний, которые выпали на долю супругов, этот ребенок стал для Татьяны и ее мужа настоящим подарком судьбы.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Татьяна начала встречаться с Сергеем в далекой юности. Для обоих это была первая любовь. Но так вышло, что жизнь развела их по разные стороны.
- Оба создали семьи, но не с друг другом. К слову, первую жену Сергея звали как и меня, - продолжает Татьяна.
Были и еще совпадения. Так, оба стали родителями в один год и в один месяц.
- Я родила дочку в апреле, у Сережи тогда же появился первенец - сын, - делится женщина.- Следом у него родились еще два мальчика.
А потом Татьяна и Сергей овдовели.
- Сережина мама нас и свела, можно сказать. Она пришла к моей и рассказал о том, что у сына случилось беда, - вспоминает Татьяна. – Мы оба потеряли супругов. Эта наша боль, наверное, и свела нас вновь. Мы поженились.
Арсения говорит, что ему нравится учится. Фото: из архива семьи
ГОРМОНЫ И ПОЕЗДКА В КРАСНОЯРСК
Женщина признается, что, конечно, они хотели родить общего ребенка. Но все не получалось. А потом у пары пошли внуки.
- Моя дочь стала мамой, у Сережи сын стал отцом, - делится Татьяна.
Супруги уже смирились с тем, что Бог не послал им общего малыша.
- А потом была поездка в Красноярск, - смеется женщина. – После нее-то мы и узнали, что я ношу под сердцем ребенка.
Как позже пояснил врач, смена климата могла хорошо повлиять на гормональный фон и стать толчком для благополучного зачатия.
ИДЕАЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Беременность протекала идеально. Женщина не лежала на сохранении и в положенный срок стала мамой Арсения. А спустя пару недель – и бабушкой третьей внучки.
- Да–да ! Моя третья внучка и сын – почти ровесники, - улыбается дончанка. - Внучка старше Арсения на девять месяцев.
Татьяна говорит, что нянчиться с грудничком было совсем не трудно.
- Все давалось очень легко, словно второе дыхание открылось. Мне кажется, материнство в таком возрасте более осознанное. Уже есть опыт, и трудности воспринимаются не так болезненно, как в молодости, - говорит она.
К слову, семь лет пролетели как один миг. И вот уже Арсений стал первоклассником.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
- На линейку я его повела вместе со старшей дочерью. Вначале все решили, что мама – она. Но я сразу сказала, что родила в 50 лет. В ответ все улыбнулись, - продолжает дончанка. – Кстати, мамы одноклассников Арсения годятся мне в дочки.
Несмотря на то, что учебный год только начался, Арсений уже нашел в классе много новых друзей.
- Я сижу за первой партой! У нас учительница очень добрая. Пока нам оценки не ставят, приклеивают смайлики в тетрадку, - делится впечатлениями о школе мальчик.
К слову, любимые предметы ученика – математика, окружающий мир и химия.
- У нас ее пока еще не ведут. Но я точно знаю, что этот урок будет любимым. Когда вырасту, хочу стать химиком. Ну или ученым, на крайний случай, - поделился планами на жизнь Арсений.
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