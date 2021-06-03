«Это не для меня, а для моих ребят»: воспитавшая 83 ребенка дончанка получила знак матери-героини

Многодетная мама Татьяна Сорокина получила очередную награду. Фото: из личного архива героини публикации

Жизнь Татьяны Сорокиной из маленького городка под Ростовом-на-Дону – один большой материнский подвиг. Она стала мамой 83 детишкам. Причем, усыновляла, удочеряла и брала под опеку тех ребят, у которых был минимальный шанс обрести семью.

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Так, год назад она взяла под свое крыло малышку, от которой отказались девять женщин - с синдромом Дауна. Малышка вначале оказалась не нужна родно матери, а потом и приемным. А Татьяна Сорокина в свои 69 лет не побоялась ответственности, связанной с особенным ребенком. Благодаря дончаке, ее теплу, терпению и любви, менее, чем через год, семилетняя Тая уже могла сама держать ложку, одеваться и говорить! И детей с такими же или очень похожими проблемами у Татьяны Васильевны - 83! Большинство уже выросли и создали свои семьи. Сегодня с мамой живут 16 мальчишек и девчонок.

- Я никогда не отдыхаю. Постоянно хлопочу, - то приготовить надо на всех, то уроки проверить, - рассказала Сорокина. - Но я не жалуюсь. Я считаю себя счастливым человеком! У Татьяна Васильевны – множество наград. Это и Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени», и «Орден Почета» . А недавно ее «копилка» пополнилась нагрудным знаком «Мать-героиня 1 степени« от Союза женских сил. Церемония награждения прошла в Москве.

Церемония награждения проходила в Москве. Фото: из личного архива героини публикации

Многодетная мать признается, что долго сомневалась, ехать в столицу или нет.

- Дел много. Младших в летний лагерь надо было собрать и отвезти, у старших – поступление на носу. Уговорил меня старший внук, у которого уже своя семья. На период моего отъезда он взял все обязанности на себя, - рассказывает Татьяна Сорокина «КП-Ростов-на-Дону».

И вот, Татьяна и ее 16-летняя дочка – в поезде «Ростов-Москва». А затем – в тождественном зале одного из Домом ветеранов, на сцене которого дончанке вручили награду.

- Для меня это просто значок. Я ради детей поехала, чтобы они мной гордились. Награда - не для меня, а для моих ребят, - улыбается многодетная мама.

Долго задерживаться столице Татьяна не стала. Говорит, некогда гулять, дома ждет много дел.

Татьяна Сорокина говорит, что эта награда - для ее детей. Фото: из личного архива героини публикации

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

Татьяна Сорокина рассказала также, чем детвора будет заниматься на летних каникулах.

- Ну, для начала, конечно, отдохнут в летнем лагере. А потом их ждет еще одно приключение! Я повезу их на море. Деньги на поездку нам подарил один московский меценат, которому я очень благодарна за это, - продолжает женщина.

Ребята, которые постарше, не собираются все каникулы отдыхать.

- Некоторые мальчишки сказали, что хотят поработать, чтобы насобирать деньги на крутые джинсы, - с гордостью рассказывает Татьяна. – Я не стала их отговаривать.

В перерывах же между поездками в лагерь и на море мальчишки и девчонки по младше будут гонять в футбол и наслаждаться счастливым детством, полным любви.

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