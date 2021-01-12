Вот и позади новогодние каникулы, но ростовчан еще ожидают приятные моменты, связанные с праздником. С 13 на 14 февраля мы будем встречать Старый Новый Год.У ростовчан есть свои особенности, связанные с его празднованием. И самая главная из них – вареники с сюрпризом! Татьяна Сорокина, жительница Аксайского района Дона, является самой многодетно матерью России. Она вырастила за всю свою жизнь больше 80 детей. Сейчас 67-летняя женщина воспитывает 15 мальчишек и девчонок. И, конечно же, все они с нетерпением ждут вечера.ГОТОВИМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙУ Сорокиных существует многолетняя традиция, связанная со Старым Новым Годом.- Конечно же, мы устраиваем ужин с варениками. Причем, лепим их сами , - рассказала Татьяна Васильевна.В лакомство обязательно кладут и сюрпризы: горох, монетку, соль, сахар и перчик. А вареники лепят только сообща! В этом году роль помощницы по хозяйству примеряет даже самая маленькая – семилетняя Таисия. В свое время от малышки отказались сразу несколько мам, потому что у девочки синдром Дауна. А вот Татьяна Васильевна не побоялась и забрала ребенка к себе в семью. И это их первый Старый-Новый год вместе.На лепку у Сорокиных обычно них уходит целый вечер. Оно и понятно – двумя часами тут не отделаешься. Семья–то - большая! А в этом году планируют налепить 300 (!) штук.- Это из расчета, что малыши съедят по 10 вареников, а детвора постарше - штук по 20, - рассказывает Татьяна Васильевна.Кстати, женщина говорит, что все эти 300 вареников исчезнут минут за 15! Зато сколько радости!Но вот колядовать в этом году — еще одна традиция на Дону на Старый Новый год - детвора не будет. Дело в том, что в последние годы люди стали чаще давать деньги, а не сладости.- Я считаю, что это не совсем правильно. Дети потом ругаются из-за этого. Ведь кому-то больше дадут, кому-то – меньше. По моему мнению, правильно было бы давать только конфеты и фрукты, - считает многодетная мама.ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ: СЮРПРИЗЫ ОТДЕЛЬНОУ Сорокиных вареники в этом году, впрочем, как и в прошлом, будут с картошкой и с грибами.- Грибочки у меня сушеные, свои. Картошки на начинку уйдет немного – всего-то ведерко. Ну а заправлять будем сметаной, да лук с маслом обжарим, - говорит многодетная мама.Перед подачей на стол вареники будут варить несколькими партиями.- Если все 300 штук положить в одну кастрюлю, они слипнутся между собой, да и все, - говорит Татьяна Васильевна.А вот вареники с сюрпризом Татьяна, обычно, кладет не в общую партию, а в отдельное блюдо. Лепят их исходя из расчета по одному варенику на члена семьи.- Чтобы каждому по сюрпризу обязательно досталось, - объяснила женщина.Конечно, детвора не особо верит в гадания на варениках, но все равно искренне радуется сюрпризам с них.Потом, после ужина, Сорокины еще долго обсуждают, кому что попалось и как трактовать сюрприз. А еще вспоминают прошедшие праздники. Например, в эту новогоднюю ночь к детворе пришли с подарками Дед Мороз и Снегурочка. Волшебники провели с Сорокиными всю ночью.- То-то весело было, - вспоминает Татьяна. - А еще мы наряжали елку, да не одну, а целых две! Одно дерево растет прямо во дворе, а второе установили в зале. Но уже скоро шарики и гирлянды придется снять и убрать на полку до следующего Нового года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мешок подарков и ведро майонеза: как готовится к Новому Году самая многодетная семья Ростовской областиТатьяна Сорокина за всю свою жизнь воспитала больше 80 детей, стала бабушкой для 50 внуков и прабабушкой для десятерых (подробнее).А В ЭТО ВРЕМЯ«Будем играть в футбол»: мать 83 детей рассказала о планах на осенние каникулыИ с грустью вспомнила «дистанционку» (подробнее).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!