Мешок подарков и ведро майонеза: как готовится к Новому Году самая многодетная семья Ростовской области

Татьяна Сорокина, самая многодетная мама России, рассказала, как семья будет встречать Новый год. Фото: из архива героя публикации

Совсем скоро миллионы семей соберутся за праздничными столами, будут загадывать желания под бой курантов и обмениваться подаркам. Многие уже начали готовиться к новогодним праздникам. Татьяна Сорокина – самая многодетная мама Ростовской области и России, уже сейчас составляет списки продуктов для новогодней ночи и планирует подарки для детворы.

Татьяна Васильевна за всю свою жизнь воспитала больше 80 приемных детей. Сейчас у нее на воспитании 15 деток. И все они с нетерпением ждут Новый год. Правда, уехать на каникулы из Ростовской области не получится. Семья опасается короновируса, да и денег особо на поездки нет. Но даже дома Сорокины скучать не будут.

- Конечно, за нашим новогодним столом соберется, думаю, человек сорок. Это кроме домочадцев – другие дети. Пока точного списка гостей нет, - рассказала Татьяна Васильевна корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Однако составлять список необходимых новогодних продуктов, а также продумывать подарки детворе 69-летняя женщина начала уже сейчас.

У Сорокиных готовят в промышленных масштабах. Фото: из архива героини публикации

КАРТОШКИ МАЛО НЕ БЫВАЕТ

Задача приготовить праздничный стол для такой большой семьи – непростая. Но Татьяне Сорокиной – не привыкать. Тем более, она уже знает, какое будет меню в новогоднюю ночь. Основное горячее блюдо - это соус.

- Рецепт не сложный. Потребуется четыре ведра чищеной картошки. Килограмма три-четыре лука, ведро свиных ребрышек, томат и морковь, - рассказывает Татьяна.

Также в планах – оливье и селедка под шубой. На оливье уйдет, минимум, одна палка вареной колбасы, пять банок с горохом и примерно ведро картошки.

Кроме того, на столе в изобилии будут соленья собственного производства: моченые арбузы, хрустящие огурчики, соленые помидорчики, вишневое варенье и компот из черешни.

- Также взрослые детки принесут с собой праздничные блюда,- продолжает Татьяна Сорокина.

По словам женщины, покупать продукты она будет на оптовых базах.

- Я сразу беру несколько пятилитровых ведер майонеза, кетчупа, прям как в столовых, - улыбается женщина. – Готовить же начнем 30 декабря.

Кстати, в кулинарном процессе принимает участие вся детвора от мала до велика: кто-то чистит картошку, кто-то – яйца. В общем, дела найдутся для всех.

БЕЗ ДЕДА МОРОЗА – НИКУДА!

Пока елку Сорокины еще не установили, хотя детвора уже в ноябре этого просила.

- Но я держусь, не поддаюсь на уговоры. Установим ее дней за десять до 31 декабря. У нас елка большая, три метра в высоту, - продолжает Татьяна.

Наряжать новогоднюю красавицу будет вся семья.

- Тут детворе даю полную свободу, ребята обожают этот процесс, - рассказывает многодетная мамочка. - Игрушек у нас много, в этом году купила еще несколько пакетов новогодних шаров.

Подарки пока Татьяна не приобретала. Но уже сейчас понимает, что на них уйдет, как минимум, одна пенсия. А для того, чтобы их сложить, ей потребуется мешок.

- Подарки будут сладкие - фрукты, шоколадки. Я их разложу по пакетам, каждый подпишу. Чтобы ребята понимали, где их презент. А в саму новогоднюю ночь я аккуратно, пока дети будут смотреть салюты, положу мешок с подарками под орех, который растет во дворе. Вот такая у нас есть традиция, - делится женщина.

Кстати, встречать 2021–й Сорокины будут в компании Деда Мороза и Снегурочки.

- Это семья актеров. Они часто приезжают к нам на Новый Год в образах новогоднего волшебника и его внучки. С собой у них будут подарки ребятам, - рассказывает Татьяна.

ЕЩЕ ОДНА ТРАДИЦИЯ

Так сложилось, что детвора ежегодно пишет письма новогоднему кудеснику. В них ребята рассказывают о том, как прошел год, передают поздравления самому Деду Морозу и его внучке. Эти послания Татьяна вручает актерам, а те, в свою очередь, развешивают детские письма с пожеланиями на елочке в одном из ростовских кафе. Таким образом, посетители заведения узнают о мечтах ребят, и помогают им осуществиться в новогоднюю ночь.

- В этом году дети просят гаджеты. Причем, все понимают, что 2020 год выдался не самым простым, многие остались без работы, - говорит многодетная мама.

Поэтому некоторые ребятишки попросили старенькие телефоны, главное, чтобы просто работали.

Ну а сама Татьяна Васильевна уже получила главный новогодний подарок. Накануне она в десятый раз стала прабабушкой!

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