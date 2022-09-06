В Калмыкии сотрудники ППС избили и оформили ложный протокол на парней, разнимавших драку

Два элистинца решили сделать доброе дело, а оказались в итоге виноваты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Расхожая фраза, что инициатива наказуема, и пословица «Не делай добра — не получишь зла» в этот раз сработали на 100%. В Элисте трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Пострадавшими стали двое мужчин, которые решили сделать хорошее дело. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Республике Калмыкия.

ПОМОГЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ

Фигурантами уголовного дела стали трое сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД по Элисте — 29 лет и двое 25-летних.

По версии следствия, ночью 3 апреля 2021 года, полицейские находились на дежурстве.

- Они подъехали к магазину в первом микрорайоне города, где встретили двоих мужчин, 37 и 35 лет, в действиях которых усмотрели признаки административных правонарушений, - уточнили в следкоме. - В связи с чем потребовали их пройти к стационарному посту полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Парни отказались идти к стационарному посту для оформления протокола. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», мужчины, которых позвали для оформления протокола, разнимали драку между компаниями молодых людей.

- После того, как все успокоилось, полицейские попросили их пройти на пост, а ребята отказались. Мол, зачем нам время тратить, если мы не дрались, а, наоборот, помогли и «скорую» вызвали пострадавшему в драке, - рассказывает источник. - Тут ППСники решили препроводить их силой.

САМИ ВИНОВАТЫ!

Дальнейшее общение строилось жестко. По пути к посту полиции и в самом помещении сотрудники избили двоих мужчин руками и ногами. В результате один из потерпевших получил травмы — медики квалифицировали их степень как легкую.

- Чтобы скрыть свои действия, двое сотрудников ППС составили протокол об административном нарушении в отношении потерпевших и внесли в документ заведомо ложные сведения об обстоятельствах их задержания, - добавили в калмыцком СК.

Одного из подсудимых приговорили к реальному сроку, а еще двоих - к условному. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но утаить такой беспредел не удалось. На утро пострадавшие пришли в отдел полицию писать заявление на полицейских.

- Собранные следователями доказательства суд признал достаточными, чтобы вынести обвинительный приговор троим сотрудникам ППС, - подытожили в пресс-службе. - В зависимости от участия и роли каждого в инциденте они признаны виновными по трем уголовным статьям - «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Одного из подсудимых приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Еще двое получили по 3 года и 6 месяцев условно с уплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, все лишены права занимать определенные должности на срок 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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