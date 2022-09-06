Праздничный салют прогремит на Театральной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 по 18 сентября Ростов-на-Дону широко отметит свое 273-летие. Праздничные мероприятия охватят весь город. Главные события состоятся 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как отметила ранее начальник Управления культуры донской столицы Яна Пилявская, День города — это один из самых масштабных праздников ростовчан. Ежегодно в мероприятиях ко Дню города принимают участие около 70% горожан, а также гости донской столицы. В этом году в донской столице пройдет порядка 400 праздничных событий: фестивали, концерты, патриотические акции и военно-спортивные игры. Предлагаем читателям «КП — Ростов-на-Дону» выбрать площадку и мероприятие по вкусу и отправиться на празднование Дня города.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 17 СЕНТЯБРЯ

СОБОРНЫЙ ПЕРЕУЛОК И ПАРК ГОРЬКОГО

10:00 - 16:00 - на Соборном переулке от улицы Московской до улицы Большой Садовой пройдет первый фестиваль купечества имени Антона Павловича Чехова «В городском саду», во время которого ростовчане и гости города погрузятся в атмосферу конца 19 — начала 20 века.

На Соборном пройдет костюмированное театрализованное шествие, которое завершится праздничной программой лучших творческих коллективов и выставкой изделий прикладного искусства и товаров ручной работы.

12:00 - 16:30 - в рамках фестиваля купечества состоится пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий» по следующему маршруту: Серафимовича — Буденновский — Большая Садовая — Семашко — Шаумяна — Ворошиловский — Газетный — Станиславского — Московская.

18:00 - 20:00 - детские творческие коллективы выступят для горожан в городском культурно-досуговом центре имени Максима Горького, по адресу Большая Садовая, 45.

БОЛЬШАЯ САДОВАЯ

14:00 - 18:30 - на Большой Садовой, 122 состоится всероссийский турнир по стронгмену «Кубок силы Ростсельмаш».

По Большой Садовой пройдет праздничное шествие творческих коллективов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18:00 - 19:00 - на улице Большой Садовой от сквера Покровского до Театральной площади пройдет праздничное шествие творческих коллективов.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

19:00 - 22:00 - на Театральной площади состоится гала-концерт «Самый лучший город на земле» с участием Олега Газманова.

22:00 - 22:10 - 10-минутный праздничный фейерверк.

ПАРК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

10:00 - 23:00 - в парке пройдет гастрономический фестиваль, на котором можно будет попробовать блюда, отражающие колорит донской кухни.

10:00 - 19:00 - для ростовчан организуют спортивную программу Дня города.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ПАРКА РЕВОЛЮЦИИ

14:00 - 16:00 — в Зеленом театре пройдет традиционный праздник «Ростов-многонациональный».

СТАДИОН «АРСЕНАЛ»

10:00 - 14:00 - здесь пройдет борьба за Кубок города Ростова-на-Дону по футболу.

10:00 - 18:00 - на соседней площадке состоится открытый чемпионат и первенства донской столицы по легкой атлетике.

ГРЕБНОЙ КАНАЛ «ДОН»

10:00 - 15:00 - на гребном канале, по адресу улица Пойменная, 2а, пройдет фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия».

ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ 15, 16 И 18 СЕНТЯБРЯ

15 сентября, 18:00 - 20:00 - в конгресс-холле ДГТУ пройдет фестиваль команд КВН на Кубок главы администрации Ростова-на-Дону.

16 сентября, 15:00 - 16:30 — в Городском культурно-досуговом центре имени Максима Горького пройдет концерт участников Первого международного фестиваля купечества имени А.П. Чехова «В городском саду».

С 16 по 18 сентября - в конгресс-холле ДГТУ пройдет 18-й Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает».

18 сентября, 14:00 - 23:00 - на улице Малиновского, 25 пройдет праздничное мероприятие с участием звезд российской эстрады «Я люблю Ростов».

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