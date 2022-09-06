Ученый: крупные ландшафтные пожары могут ускорить опустынивание в Ростовской области

Процессы опустынивания уже начались в Ростовской области. Фото: Алексей Гайдуков.

В августе в Ростовской области произошло несколько крупных лесных пожаров. Так, в Усть-Донецком районе огнем было уничтожено 331 га, в Верхнедонском районе — 203 га, в Зимовниковском — 117, 5.

Донской регион и раньше называли малолесным, а ученые говорили, что недостаток и плохое качество лесополос вкупе с изменениями климата провоцировали процессы опустынивания — уничтожения плодородного слоя почвы.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Соколова рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как ландшафтные пожары могут повлиять на состояние почвы, сколько времени и ресурсов уйдет на восстановление леса и можно ли защитить насаждения от крупных пожаров.

По словам Соколовой, пожары могут ускорить опустынивание земель. Огонь уничтожает лес либо повреждает его так, что насаждения больше не могут выполнять защитные функции.

— Поврежденные лесные полосы, сплошные защитные лесные массивы, естественные леса становятся неустойчивыми к вредителям и болезням, в итоге перестают защищать ландшафт от эрозии. Усиливается аридизация (уменьшение степени увлажненности территории — прим. ред.), так как леса запасают много влаги, перераспределяют ее, — поясняет собеседница.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ЛЕС?

Чтобы восстановить поврежденный и уничтоженный лес, потребуются немалые средства и точно не один год. Татьяна Соколова говорит, что нужно провести инвентаризацию, оценить состояние древостоя, составить план работ и восстановить насаждения. Это и оплата труда сотрудников, и затраты на технику, посевной материал и многое другое.

По мнению ученого, в первую очередь после ландшафтных пожаров нужно обезопасить жителей от движения песка, пыльных бурь. Речь идет о территориях с песчаными почвами, например, в Усть-Донецком районе. Для этих целей подходит сосна.

— Сосна хорошо приживается и растет на песчаных почвах при правильном уходе, а у нас в области знают, как это проводится. Срок, в который лес восстановится зависит от того, как скоро будут приняты меры. Необходимо раскорчевать сгоревший лес, вывезти древостой, провести боронование, посадить сосенки, и лет через 20 будет молодой сосняк высотой метров 5.

МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПОЖАРОВ?

Биолог уверен, что снизить количество пожаров в Ростовской области возможно. Главное для достижения этой цели — профилактическая работа с населением. По ее словам, 90% ландшафтных пожаров происходят по вине человека.

— Надо проводить среди жителей разъяснительные беседы, лекции. Начинать надо со школьников, до них легче достучаться. Соблюдение правил поведения на природе, правил пожарной безопасности, культурная грамотность населения – залог здорового леса.

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