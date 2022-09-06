Девочку уже третий день ищут в Новошахтинске и по всей области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске Ростовской области уже третий день ищут 13-летнюю девочку. Ориентировку по всему региону разослали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт — Юг». В «КП — Ростов-на-Дону» связались с родными подростка, чтобы узнать, как девочка пропала и куда могла направиться.

НАХОДИЛИ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Пропавшая растет в многодетной семье. У нее есть старшая сестра, которой уже 25 лет, и у нее своя семья, и младший брат — ему шесть. Родители девочек разошлись семь лет назад, с тех пор у них свои семьи, у сестер появился отчим, а через пару лет родился братик. Ира, старшая сестра, рассказала, что в последние два года вся семья сильно переживает о том, что происходит с ее младшей сестрой.

- Все началось два года назад, с ее 12-ти лет, - вспоминает сестра. - Может, в компанию плохую попала: стала плохо учиться, прогуливать школу и не приходить домой. В семье все нормально, взрослые работают, есть силы воспитывать и содержать. Ее искали с полицией и находили в разных районах города. Часто приходила к папе - он меньше запрещал.

По словам сестры, родители, простые работяги, сами уже не справлялись, но рук не опускали. Им помогали в школе и в полиции.

- Уже устали ее постоянно искать. Мама за это время сильно постарела - у нее сил нет, бабушка очень устала. Это тяжело и морально, и финансово, и физически. Машины в семье нет — искали пешком, на автобусах отвозили в интернаты.

СОБИРАЛАСЬ В ТРЕТИЙ ИНТЕРНАТ

Ирина рассказывает, что весной этого года было принято решение отправить младшую в школу закрытого типа. А через время в надежде, что все образуется, мама привезла ее домой и снова отправила в обычную школу.

- Но малая шла не на уроки, а к друзьям гулять. Тогда ее поместили в реабилитационный центр, - продолжает старшая сестра. - 31 августа мама собиралась забрать ее оттуда, чтобы перевести в закрытую школу в другом районе: ей там понравилось, говорила, что будет учиться.

В сентябре девочка должна была перейти уже в третью школу-интернат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но привезти ребенка домой получилось раньше. Старшая сестра вспоминает, что младшая пару дней побыла дома, а потом ушла и появилась на следующий день, а третьего сентября ситуация повторилась.

- Мама ушла на работу, а сестра пошла к бабушке — она живет по соседству. Они с младшим братиком рисовали, показывали свои рисунки, все было нормально, - недоумевает собеседница. - А потом вышла во двор, сказала бабушке, что сейчас придет, и не пришла. Искали своими силами, потому что обычно на следующее утро она возвращалась. А когда совсем отчаялись, обратились в полицию.

ГДЕ И У КОГО ИСКАТЬ: 3 ВЕРСИИ

Где и с кем может находиться школьница? У родных есть несколько версий.

- Я даже не знаю, где она может быть — раньше ее находили в разных районах города. Связываюсь с ее друзьями в соцсетях, но они тоже не в курсе, - растерянно говорит родственница. - Знаю только, что в последнее время сестра часто упоминала в разговоре подругу Вику, не называя ее фамилии и адреса, и говорила, что у нее хорошие родители и что хотела бы у них жить.

Не склоняется собеседница к варианту подростковой влюбленности.

Родные надеются, что девочку найдут живой и здоровой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У нее в соцсетях были разные статусы и записи, но конкретного мальчика не называла. Говорила всегда, что идет к подружке, - делится сестра. - И никаких парней я не встречала, а подружек видела.

Родные боятся представить, что может происходить с ребенком, и какому воздействию девочка подвергается.

- В плохой компании дети пробуют все, что относится к вредным привычкам, - переживает родная сестра. - Но мы верим, что найдем ее — живой и невредимой! Соседская девочка уверяет, что сегодня видела ее в городе, но она убежала.

ОТЦА ПРОВЕРИЛИ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

Когда мы связались с отцом пропавшей школьницы, он только проводил полицейских, которые пришли к нему домой. Девочка часто убегала к отцу.

- Я им даже подвал показал — нет ее. Мы в последний раз 22 августа виделись — поругались, потому что она в три часа ночи пришла, - глухим голосом говорит отец. - А как узнал, что пропала, забил тревогу — звонил всю ночь в отделение, утром пришел заявление писать. Мне сказали, что уже написано.

У девочки не было с собой мобильного телефона, когда она пропала. Фото: Тимур ХАНОВ

Отец боится, что девочка может находиться за пределами Новошахтинска.

- Как-то ее находили на автовокзале в Ростове, - утверждает Александр.

В любом случае отец надеется на лучшее.

- Она очень хорошая, общительная, с юмором! Молодец она, умница. А как дедушка ее любил! - с трудом сдерживает слезы отец. - Верю, что найдется. А смогут ответственные органы решить вопрос с учебой? Надеюсь.

Утром 7 сентября волонтеры сообщили, что девочка нашлась.

ВАЖНА ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Волонтеры «ЛизыАлерт — Юг» уточнили приметы девочки: 161 сантиметр ростом, среднего телосложения, каштановые волосы и карие глаза.

В день исчезновения школьница была в красной кофте, черной юбке в клетку и белых кроссовках.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция проводит розыскные мероприятия.

АЛЛО!

Если вы владеете информацией о месте, где может находиться девочка, просьба сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.

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