В Ростовской области 13-летняя девочка пропала во время прогулки возле школы

К поискам подключились полицейские.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области волонтеры третьи сутки разыскивают 13-летнюю Екатерину Осомченко, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг».
Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что 3 сентября девочка гуляла во дворе дома возле школы. Домой она так и не вернулась.
Мобильного телефона у Кати не было, поэтому родители не могли с ней связаться таким образом. По их словам, девочка никогда не убегала из дома.
В день исчезновения ребенок был одет в красную кофту, черную клетчатую юбку и в белые кроссовки.
Приметы девочки: рост 161 сантиметр, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза – карие.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция проводит розыскные мероприятия.
Утром 7 сентября волонтеры сообщили, что девочка нашлась.
АЛЛО!
Если вы владеете информацией о месторасположении девочки, просьба сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112
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