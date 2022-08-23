Девочку разыскивают и полицейские, и волонтеры отряда "Лиза Алерт" " Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Октябрьском сельском районе, две недели разыскивают 12-летнюю девочку. Жительница одного из сел пропала 11 августа, а к ее поиску присоединились полиция и волонтеры организации «ЛизаАлерт Юг». «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности исчезновения школьницы.

По данным источника в правоохранительных органах , ребенок живет в большой семье.

- Человек 15 в одном доме: тети, дяди, двоюродные братья и сестры, - пояснил собеседник издания.

Вот только матери и отца девочки там нет. В свидетельстве о рождении в графе «родители» стоит прочерк. Ее официальным опекуном считается бабушка. Именно пожилая женщина и заявила в полицию о том, что внучка ушла из дома и не вернулась.

Известно, что что пропавшая взяла с собой только розовую сумку, телефона у нее при себе не было. На связь с семьей она за эти дни ни разу не выходила.

- У ребенка и не было никогда телефона. Взрослые члены ее семьи считают, что мобильные у детей – это баловство, - сказал источник издания.

Волонтеры распространяют ориентировки подростка. Фото: волонтерское сообщество "Лиза Алерт"

Записку школьница родным также не оставила. В семье говорят, что девочка никогда раньше не говорила о том, что хочет уйти из дома.

- До этого случая ребенка в розыск не объявляли, - добавил собеседник издания.

К слову, уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней пока не завели.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» подтвердили, что девочку до сих пор не нашли.

- Розыскные мероприятия продолжаются, - сообщили в ведомстве.

При этом у правоохранителей есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, девочку украли, чтобы выдать замуж. Есть также основания полагать, ребенок сбежал из дома, чтобы найти отца и мать. Версия о том, что школьница могла стать жертвой преступления, не является основной.

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