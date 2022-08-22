В Ростовской области пропала без вести 39-летняя женщина

Женщина не связывалась с родными с 13 августа. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт Юг".

В Новошахтинске разыскивают пропавшую 39-летнюю женщину. Евгения Орлова (Пономарева) не выходит на связь с близкими с 13 августа.

В тот день женщина вышла из дома и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры и СМИ.

Евгения Орлова (Пономарева) среднего телосложения. Ее рост - примерно 164 сантиметра. У женщины темно-русые волосы и зеленые глаза. В день ухода она была одета в чёрную футболку, шорты с радужными надписями по бокам, на ногах — розовые босоножки. Из примет у женщины есть татуировка на левой кисти.

Если вы что-то знаете о местонахождении женщины, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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