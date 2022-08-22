В Ростовской области вторую неделю разыскивают 12-летнюю девочку. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области вторую неделю разыскивают девочку-подростка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

12-летняя Аника Хлебникова ушла из дома в станице Бессергеневской Октябрьского района еще 11 августа. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. На связь с родными девочка не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшей 150 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и черные глаза. На момент исчезновения она была одета в розовое платье и белые босоножки со стразами. С собой школьница прихватила лишь розовую сумку.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.

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