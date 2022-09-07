Анна стала самой красивой девушкой Ростова в прошлом году. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

9 сентября в донской столице пройдет традиционный конкурс «Ростовская красавица-2022». Два десятка участниц будут бороться за главный приз, а также за шанс представить наш город на самом главном состязании красоток нашей страны «Мисс Россия».

К слову, предыдущей победительнице Анне Рыбалко удалось войти в ТОП-10 первых красавиц РФ. Совсем скоро узнаем, удастся ли повторить ее путь и получить заветную корону конкурсанткам 2022.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

- Наш конкурс проходит во Всемирный день красоты, на кануне Дня города, - рассказала руководитель агентства моделей «Имидж-Элит» Елена Степура. - Победительница – не просто ростовская красавица. Она - символ нашего города и несет этот почетный титул в течение всего года.

Известно, что в этом год ростовскому конкурсу красоты 35 лет.

- Впервые летом 1988 года был проведен конкурс «Красоты, таланта, гармонии 25+/-5», - продолжает Елена Николаевна. – Тогда победила Лариса Молчанова. Сейчас она успешная женщина и мама.

В этом году конкурс будет проходить в «Зеленом театре». А каждая из участниц должна будет продемонстрировать компетентному жюри – в него по традиции входят представители модельного бизнеса, актеры, деятели искусств, художники и победительницы прошлых лет – свою многогранность.

ВЕРНЕМСЯ В 90-Е

Одно из испытаний – конкурс «Видеовизитка», в ней девушки расскажут о себе, городе, своих увлечениях и достижениях. Еще одно – «Творческий номер». И в этом году красавицы-дончанки предстанут в образах героинь российского и советского кино.

- Чтобы вжиться в номер, им нужно будет пересмотреть фильмы, поговорить о старшем поколении и за 1,5 минуты на сцене обаять зрителей и жюри, - продолжает собеседница.

Будет 9 сентября и выход в вечерних платьях, а также любимый мужской частью зала традиционный выход в купальниках.

- Вернемся в 90-е, так как именно в те годы зарождалась эта традиция, - улыбается Елена Степура.

Кроме красавиц на сцене будут и парни - участники состязания за титул «Мистер Россия Вселенная».

Известно, что победительницы конкурса «Ростовская красавица 2022» выйдут на сцену во время гала-концерта, который, по традиции, состоится на Театральной площади. В этом году он пройдет 17 сентября. А поздравлять ростовчан с праздником на сцене будет Олег Газманов.

КОНКРЕТНО

А пока все желающие могут проголосовать за участниц конкурсов «Ростовская красавица», «Донская красавица», «Красавица Юга России» (перейти)

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