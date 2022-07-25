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Общество25 июля 2022 19:10

Ростовчанка вошла в десятку самых красивых девушек на «Мисс Россия 2022»

Анна Рыбалко из Ростова уступила оренбурженке Анне Линниковой на «Мисс Россия 2022»
Михаил СТРИЖЕВ
Ранее Анна Рыбалко стала самой красивой девушкой Ростова. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Ранее Анна Рыбалко стала самой красивой девушкой Ростова. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Ростовчанка стала финалисткой конкурса «Мисс Россия 2022». Анна Рыбалко вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Рассказываем, как прошел конкурс и как выступила представительница Ростовской области.

Одним из этапов конкурса стало дефиле в купальниках. После этого по итогам зрительского голосования количество участниц сократилось до десяти. Финалистки прошлись по сцене в вечерних платьях, подробно рассказали о себе и ответили на вопросы жюри. Ростовчанка рассказала, как понимает выражение «Мы не наследуем землю о наших предков, а заимствуем ее у наших детей».

- Мы являемся творцами своей реальности. Наша жизнь как причудливая мозаика, которая складывается из действий каждого. Важно жить осознанно, жить с любовью и с открытым сердцем. Тогда у нас будет то, что мы сможем передать своим наследникам, - ответила Анна Рыбалко.

К сожалению, ей не удалось завоевать корону победительницы. Титул «Мисс Россия 2022» получила участница из Оренбурга Анна Линникова.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УЧАСТНИЦЕ ИЗ РОСТОВА

Анне Рыбалко 18 лет, в этом году она окончила школу. Девушка сдала ЕГЭ и подала документы в один из московских вузов, на факультет журналистики. Сейчас абитуриентка ожидает результаты. Правда поводов для беспокойства нет: ростовчанка училась прилежно, а во время пандемии даже замещала своих преподавателей. Помимо учебы у Анны много увлечений.

Ростовчанка мечтает стать журналистом. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Ростовчанка мечтает стать журналистом. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

- Я занимаюсь изучением иностранных языков, люблю путешествовать, читать книги, интересуюсь искусством и культурой, а еще - вокалом, танцами и хочу научиться игре на гитаре.

Девушке не привыкать к дефиле по подиуму. С 2019 года она занимается в агентстве моделей «Имидж-Элит». Несмотря на юный возраст, она уже успела победить во многих конкурсах. Только в 2021 году она стала обладательницей титулов «Ростовская Красавица 2021», «Мисс Гламур России 2021», «Мисс Insight People 2021», «Леди Гармония 2021».

Главный секрет красоты - спорт. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Главный секрет красоты - спорт. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Один из секретов красоты красавицы — спорт. Она ходит на тренировку каждое утро. По словам девушки, такая активность фигуру поддерживает, и гарантирует хорошее настроение на весь день.

— Тренировка с утра - моя маленькая традиция. Это залог хорошей фигуры и прекрасного настроения в течение всего дня, — поясняет Анна.

Девушка любит танцы и вокал. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Девушка любит танцы и вокал. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Ростовчанка считает, что женщина должна совмещать женственность с личными качествами. Анна ценит такие качества, как целеустремленность, самодостаточность, обязательность. Важно любить узнавать что-то новое и постоянно учиться. Ценит семью и любит проводить вечера в кругу близких.

Анна восхищает красотой. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Анна восхищает красотой. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

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