Ростовчанка вошла в десятку самых красивых девушек на «Мисс Россия 2022»

Ранее Анна Рыбалко стала самой красивой девушкой Ростова. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Ростовчанка стала финалисткой конкурса «Мисс Россия 2022». Анна Рыбалко вошла в топ-10 самых красивых девушек страны. Рассказываем, как прошел конкурс и как выступила представительница Ростовской области.

Одним из этапов конкурса стало дефиле в купальниках. После этого по итогам зрительского голосования количество участниц сократилось до десяти. Финалистки прошлись по сцене в вечерних платьях, подробно рассказали о себе и ответили на вопросы жюри. Ростовчанка рассказала, как понимает выражение «Мы не наследуем землю о наших предков, а заимствуем ее у наших детей».

- Мы являемся творцами своей реальности. Наша жизнь как причудливая мозаика, которая складывается из действий каждого. Важно жить осознанно, жить с любовью и с открытым сердцем. Тогда у нас будет то, что мы сможем передать своим наследникам, - ответила Анна Рыбалко.

К сожалению, ей не удалось завоевать корону победительницы. Титул «Мисс Россия 2022» получила участница из Оренбурга Анна Линникова.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УЧАСТНИЦЕ ИЗ РОСТОВА

Анне Рыбалко 18 лет, в этом году она окончила школу. Девушка сдала ЕГЭ и подала документы в один из московских вузов, на факультет журналистики. Сейчас абитуриентка ожидает результаты. Правда поводов для беспокойства нет: ростовчанка училась прилежно, а во время пандемии даже замещала своих преподавателей. Помимо учебы у Анны много увлечений.

Ростовчанка мечтает стать журналистом. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

- Я занимаюсь изучением иностранных языков, люблю путешествовать, читать книги, интересуюсь искусством и культурой, а еще - вокалом, танцами и хочу научиться игре на гитаре.

Девушке не привыкать к дефиле по подиуму. С 2019 года она занимается в агентстве моделей «Имидж-Элит». Несмотря на юный возраст, она уже успела победить во многих конкурсах. Только в 2021 году она стала обладательницей титулов «Ростовская Красавица 2021», «Мисс Гламур России 2021», «Мисс Insight People 2021», «Леди Гармония 2021».

Главный секрет красоты - спорт. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Один из секретов красоты красавицы — спорт. Она ходит на тренировку каждое утро. По словам девушки, такая активность фигуру поддерживает, и гарантирует хорошее настроение на весь день.

— Тренировка с утра - моя маленькая традиция. Это залог хорошей фигуры и прекрасного настроения в течение всего дня, — поясняет Анна.

Девушка любит танцы и вокал. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

Ростовчанка считает, что женщина должна совмещать женственность с личными качествами. Анна ценит такие качества, как целеустремленность, самодостаточность, обязательность. Важно любить узнавать что-то новое и постоянно учиться. Ценит семью и любит проводить вечера в кругу близких.

Анна восхищает красотой. Фото: telegram-канал Анны Рыбалко.

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