"Шахтинский Хатико": собаку выбросили в мешке на трассе в Ростовской области как ненужный хлам

Животное не понимало, как его когда-то любимая семья так обошлась с ним. Фото: Ольга Мосиюк.

Животное не понимало, как его когда-то любимая семья так обошлась с ним. Фото: Ольга Мосиюк.

- Все знают историю про Хатико, трогательно, не правда ли? А если не дали шансов? А если есть хозяин, но он вывез в мешке в посадку - бросил, предал... А этот пес сидит возле мешка, три дня сидит, на каждую машину реагирует, вглядывается, не за ним ли вернулся... - этими словами начала свой пост о человеческом предательстве в соцсетях директор Центра для бездомных животных "Святобор" Ольга Мосиюк.

Как оказалось, эта история произошла в городе Шахты. Там неизвестный выбросил собаку просто как надоевшую вещь - в мешке возле трассы. Животное в районе поселка Смагина обнаружила случайная прохожая. Испуганный пес послушно сидел в зарослях травы, а рядом с ним лежал тот самый мешок. Об этом журналисту «КП-Ростов-на-Дону» рассказала волонтер Ольга Мосиюк.

"ЗАБИЛСЯ В УГОЛ И СМОТРЕЛ ИСПОДЛОБЬЯ"

- Скорее всего, безответственные хозяева выбросили его и просто уехали, - предполагает собеседница. - Однако верный пес выбрался из ловушки и на протяжении нескольких дней ждал, пока за ним вернутся. Из-за небольших размеров другие водители не могли его заметить и просто проезжали мимо.

Местная жительница сразу же позвонила волонтерам, чтобы те помогли животному.

- Поймать испуганного пса было очень трудно. Он рычал, не подпускал к себе и боялся каждого звука. Но как только его привезли в центр реабилитации, то решили дать ему время освоиться, - рассказала подробности истории Ольга Мосиюк.

Волонтеры назвали его Смурфиком и верят, что найдется тот, кто поможет псу забыть о предательстве и отогреть верное сердечко. Фото: Ольга Мосиюк.

Весь лохматый, грязный и испуганный он забился в угол и смотрел исподлобья. Животное не понимало, как его когда-то любимая семья так обошлась с ним. Кто все эти люди и что от него хотят.

"НАЙДЕМ ЕМУ НОВУЮ СЕМЬЮ"

Сотрудники центра дали ему кличку Смурфик и очень верят, что найдется тот, кто поможет псу забыть о предательстве и отогреть верное сердечко. А сам он со временем станет как герой мультика веселым и жизнерадостным.

- Наш Смурфик – шахтинский Хатико. Конечно, если бы его не нашли, то он бы погиб. К счастью, пес отделался только сильным испугом, никаких физических травм нет. Будем его адаптировать, восстанавливать силы и найдем ему новую семью, - поделилась директор центра "Святобор".

По словам Ольги, это не первый раз, когда безответственные хозяева так поступают со своими питомцами. Испуганное и брошенное животное может попасть под машину, получить серьезные травмы или просто умереть от голода и холода.

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