Праздничные концерты пройдут в нескольких парках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти опубликовали подробную программу мероприятий на День города Ростова в парках. 17 сентября на свежем воздухе пройдут мастер-классы, концерты, фестивали и многое другое.

По словам Алексея Логвиненко, парк 1 Мая приглашает ростовчан и гостей донской столицы на спектакль-эскиз, открытый мастер-класс по актерскому мастерству и бал-маскарад «Исторический Ростов».

- В парке «Левобережный» торжественно откроют новый арт-объект «Вера, Надежда, Любовь», организуют ярмарку рукоделия и народного промысла, - рассказал подробности празднования Дня города Алексей Логвиненко. - В парке имени Максима Горького проведут астрономические экскурсии «Вселенная Ростова», организуют фотовыставку.

В свою очередь детский парк им. Вити Черевичкина превратится в пространство для самых маленьких жителей Ростова – здесь пройдут эстафеты, игры, викторины и конкурсы. В парке им. Николая Островского запланирован спортивный фестиваль, а семейная досуговая программа – в парке «Осенний».

Парк культуры и отдыха 1 Мая

16 сентября, 18:00 - концерт ансамбля ветеранов войны и труда «Лира».

17 сентября

10:00, 11:00 - показы фильмов в купольном кинотеатре «Экспедиция по Солнечной системе», «Созвездия четырех времен года».

13:00 - 22:00 - праздничный концерт, посвященный 273-й годовщине со Дня основания города Ростова-на-Дону, анимационная программа, аквагрим, мастер-классы от ЦБС, экспресс-викторина «Люблю тебя, мой город!», исторический экскурс у памятника основателям Ростова.

Ростов-на-Дону отметит свое 273-летие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 сентября

11:00 - спектакль-эскиз «Лихо одноглазое» народного самодеятельного коллектива «Театр Русской Традиции».

16:00 - конкурс рисунков «Образ Петра 1» и игровая тематическая программа «Петровские игры», приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра 1 и 273-й годовщине со Дня основания города Ростова-на-Дону.

17:00 - открытый мастер-класс по актерскому мастерству.

18:00 - спектакль «Чайка» по пьесе А.П. Чехова, народного самодеятельного коллектива «Театр Русской Традиции».

19:30 - бал-маскарад «Исторический Ростов».

Парк культуры и отдыха «Дружба» на Капустина 1/1а, пляжная зона

16 сентября

16:00 - фольклорная акция «Завивайся, берёза!» в рамках Всероссийского фестивального движения «Хороводы России».

17 сентября

16:00 - торжественное открытие празднования 273-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону – фестиваль талантов «Зовут тебя воротами Кавказа».

С 15 по 18 сентября в донской столице пройдет около 400 праздничных мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 сентября

14:00 - «Страна рукотворных чудес» - выставки поделок, картин, творческие мастерские, мастер-классы.

16:00 - «Ростов, любимый с детства!» развлекательная программа для детей с театрализованным представлением, играми, конкурсами, развлечениями и выступлением детских творческих коллективов.

Парк культуры и отдыха Левобережный

17 и 18 сентября, 10:00 - 22:00

- фестиваль уличной еды,

- торжественное открытие нового арт-объекта «Вера, Надежда, Любовь»,

- праздничный концерт с участием творческих коллективов города,

- стритбол,

- ярмарка рукоделия и народного промысла,

- интерактивные программы «Робототехника»,

- работа станции переливания крови.

Детский парк имени Вити Черевичкина

17 сентября, 12:00 - 18:00 - праздничная концертная программа «Город счастливого детства» с участием детских и молодежных творческих коллективов, а также школ искусств, раскрашивание гигантской раскраски, бумагопластика, аппликации, эстафеты, коллективные игры, викторины и конкурсы, мастер-класс по росписи имбирных пряников, аквагрим.

18 сентября, 16:00 - праздничная концертная программа «Все лучшее детям!» с участием детских творческих коллективов города.

Ростов-на-Дону широко отметит День города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской культурно-досуговый центр имени Максима Горького

17 сентября

10:00 - 18:00 - астрономические экскурсии «Вселенная Ростова».

10:00 - 19:00 - выставка работ художников «Донская палитра», выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

11:00 - 16-00 - Первый международный фестиваль купечества имени А.П. Чехова «В городском саду».

11:00 - 21:00 - фотовыставка «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме».

16:00 - концерт «Авторские песни».

17:00 - концерт творческих коллективов Дворца культуры «Ростов-Досуг», посвященный 273-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.

18:00 - праздничный концерт «Любимый город», посвященный 273-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.

18:00 - вечер танцев «Дискотека кому за 30…».

20:00 - вечерний концерт «Ростовское Ретро».

18 сентября

10:00 - 17:00 - выставка клуба коллекционеров «Старый город».

10:00 - 18:00 - астрономические экскурсии «Вселенная Ростова».

10:00 - 19:00 - выставка работ художников «Донская палитра», выставка работ прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

11:00 - 21:00 – фотовыставка «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме».

18:00 - вечер танцев «Дискотека кому за 30…»

20:00 - торжественный концерт «Любимому городу посвящается».

Парк культуры и отдыха им. Н. Островского

17 сентября

11:00 - познавательная программа «Час краеведения».

12:00 - 15:00 - мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, живописи, аквагрим.

13:00 - спортивный фестиваль «Фитнес для всех».

16:00 - концертная программа «Посвящение любимому городу».

18:00 - концертная авторская программа «С любовью к городу».

18 сентября, 17:00 - танцевально-анимационная программа «Город танцует».

Парк «Осенний»

18 сентября, 11:00 - 13:00 - семейный фестиваль «Славься, любимый город!»: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, игры со сказочными персонажами, шахматный турнир, познавательные викторины, аквагрим.

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