Как служебные собаки спасают людей и что происходит, когда приходит время пенсии, рассказала опытный кинолог из Ростова

Гостями студии "КП" стала начальник Центра кинологической службы Светлана Жердева. Фото: Кристина Круговых

Сегодня ни одно общественное мероприятие, ни один вокзал или аэропорт не мыслим без обязательного появления кинолога со служебно-розыскной собакой. Такое время.

Какие качества важны для кинолога? Как выбирают щенков для кинологических подразделений? Какие преступления раскрываются сегодня, благодаря чуткому собачьему носу?

Об этом и многом другом в эфире передачи «Люди в погонах» в студии радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с начальником Центра кинологической службы Управления на Транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

КАПИТАН И КЕЙСИ

В назначенный час в редакцию вошла высокая блондинка с обаятельной улыбкой и капитанскими погонами – наш гость Светлана Жердева. И… ее четверолапая напарница – служебно-розыскная собака породы английский спаниель – Кейси. Черная, как смоль. С шелковистой шерсткой и очень внимательными добрыми глазами. Ведь речь как раз и должна была идти о них, современных «Мухтарах», надежных и верных помощниках кинологов.

У спаниеля Кейси идеальные манеры. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Как и положено воспитанному гостю, Кейси отличалась прекрасными манерами и железной выдержкой. Но, профессиональные привычки, все же, дали о себе знать. Первым делом Кейси обошла коридор и несколько редакционных кабинетов. Убедившись в их идеальной безопасности, с чувством выполненного долга она, наконец, уселась у ног Светланы в радиостудии «Комсомольской правды – Ростов». Гостей ведь принято угощать. И на этот счет специально для Кейси было припасено ее любимое лакомство. После чего появился и повод лапу дать новым знакомым и поздороваться «голосом». Для служебной собаки ничего зазорного в этом нет. Общение – тоже часть ее жизни.

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

- Для службы отбираются, прежде всего, щенки с устойчивой психикой, - начала свой рассказ Светлана. - Ведь им работать среди людей, в общественных местах. Поэтому звуков громких пугаться не должны, и адекватно спокойно реагировать на внимание к себе других людей. Появление кинолога с собакой в общественных местах всегда вызывает живейший интерес публики. Люди подходят с разнообразными и, порой, очень неожиданными вопросами относительно собаки. Приходится тут же развенчивать глупые мифы. Рассказать о возрасте и особенностях породы наших напарников. Да, порой спрашивают, а можно ли погладить собачку.

У каждой собаки свой профиль работы. Фото предоставлено героем публикации.

- В обществе сложился стереотип, что кинолог - это все-таки в большинстве случаев мужчина. Суровый, но очень добрый… А в жизни как?

- Это стереотип. В нашем Центре большинство кинологов - женщины!

- Как вы пришли в эту профессию?

- Меня на эту службу, как и многих моих коллег, привела огромная любовь к животным. В нашей семье их все любят. И всегда были собаки. Когда мне было 15 лет, отец принес домой щенка немецкой овчарки. Назвали его Рэм. С ним я занималась дрессурой на площадках. Но не только это привело в кинологи. Еще огромное желание быть полезной обществу и раскрывать преступления.

В детстве я мечтала стать ветеринаром. Но позже мечтала уже о погонах и работе следователем. Когда встал вопрос выбора дальнейшей профессии, то на семейном совете решили, что гораздо перспективней для меня будет получение юридического образования. Я окончила вуз. Отправилась устраиваться на службу тогда еще в милицию. Но на тот момент вакансий следователя не оказалось. А чуть позже, я узнала, что нужны кинологи. Это было уже после реформы правоохранительных органов.Так я и пришла в полицию. Вот так две моих мечты и два направления, к которым лежала душа, и совпали. От судьбы, как говориться, не уйдешь!

Светлана и Кейси могут быстро проверить опасную ситуацию. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

- В наше неспокойное время, когда возрастает риск террористических атак и остаются такие преступления, как перевозка оружия и наркотиков, вы со своими четвероногими напарниками, фактически, находитесь на передовой.

- Безусловно. Осмотр места происшествия первым проводит кинолог с собакой. Они отрабатывают первыми. Потом уже свою работу продолжает следственно-оперативная группа. И во многом основывается уже на том, что непосредственно показали кинолог с собакой. От этого зависит, будет ли эвакуация людей. Или какие будут дальнейшие оперативные действия. Поэтому ощущение, что мы на передовой – присутствует постоянно.

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ

- Когда я поступила на службу, то первой моей напарницей стала годовалая немецкая овчарка Шера, - вспоминает Светлана. - Ее закрепили за мной. И профиль Шеры был – ледовая работа. Вместе мы пошли уже учиться в школу собаководства. Мы проработали с ней вместе шесть лет. Потом ее списали по возрасту, и я забрала ее домой. Она живет у меня до сих пор.

- Наверное, в вашей работе человек и собака не просто напарники, а – родственные души?

- Совершенно верно. Очень важно полное взаимопонимание между кинологом и собакой. Без этого нельзя. И это, пожалуй, главное. На службу у нас можно приходить со своими уже подготовленными личными собаками. Тогда, если они прошли все тесты и сдали экзамены, их ставят на баланс. Собаки получают кормление, ветеринарное обслуживание. И кинонологи с ними приезжают на работу. И уезжают вместе домой. Так не редки, и даже закономерны случаи, когда выданных собак, после их списания со службы, кинолог забирает себе. Всех отправленных «на пенсию» собак мы обязательно устраиваем в дальнейшем в надежные руки.

ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

- В киношных детективах про сыщиков и собак мы видим, сколько всего должен уметь служебный пес. И след взять, и взрывчатку обнаружить, и преступника задержать… А в жизни?

- Таких фильмов и сериалов сейчас очень много. Их смотрят. И это хорошо. Но вот такие моменты, когда собака универсальная – это все-таки художественный вымысел. Для читателей «Комсомольской правды» поясню, что у каждой служебно-розыскной собаки свой профиль, своя специализация. И обучение по каждому профилю – разное. Отдельно – по поиску наркотиков, отдельно – по взрывчатым веществам, отдельно – по задержанию.

- Как отбирают щенков для будущей службы?

- Первый отбор идет, когда щенку исполняется 45 дней от роду. Как я уже сказала, у кандидата на службу должна быть устойчивая психика, игровой азарт. Дальнейший смотр и отбраковка следуют уже в полгода. В этом возрасте уже видно, какие рабочие качества у собаки и поисковые способности. Ей должно быть интересно искать предмет, который мы прячем. Она должна искать, не сдаваться и найти! А к году проводятся общие тесты. Есть 12 критериев, по которым определяются качества служебных собак. Им всем кандидат на службу должен соответствовать. Обучение в школе собаководства проводиться для щенков с одного года до трех лет.

Для кинологов важно, какой темперамент у собаки. Фото предоставлено героем публикации.

ПРИРОДНЫЙ АНАЛИЗАТОР

- Говорят, что человек пока так и не смог создать такого универсального прибора- уловителя и анализатора запахов, какой создала природа – и это собачий нос! Верно?

- Совершенно верно! Да, научно-технический прогресс не стоит на месте, и есть разные запаховые приборы. Но у собачки очень много рецепторов. И зачастую нужно очень быстро реагировать на какие-то обстоятельства и ситуации. Бездушный прибор, не сможет. Да и не всегда и не везде его привезешь, подсоединишь. А собака - сразу!

Приведу пример. Когда в Ростове проходили матчи Чемпионата мира по футболу, мы с моей Кейси, а она подготовлена по профилю поиска и обнаружения взрывчатых веществ, в числе других сотрудников обеспечивали безопасность. Поступило сообщение, что в коммуникациях Ворошиловского моста обнаружен подозрительный ящик. Как туда прибор тащить, подвозить? Ведь, чтобы проверить ящики, пришлось взбираться вверх и проникать в внутренние коммуникации моста, пройти там по всему его внутреннему пространству. С Кейси мы благополучно справились с этой задачей. К счастью, обнаруженные ящики никакой опасности не представляли. Они были пустыми. Их просто забыли рабочие.

А не так давно Светлана и Кейси были срочно направлены на плывущее по Дону судно, чтобы проверить одну подозрительную ситуацию. Кинолога и собаку доставили на судно на скоростном катере. Подняли на борт. Они мгновенно разобрались в ситуации.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПОРОДЕ

- А какие породы собак больше всего подходят для служебно-розыскной работы?

- Дело не в породе, а в темпераменте, который больше подходит кинологу. Люди же тоже с разными характерами. Кому-то комфортнее со спокойной собачкой, другому нужна более подвижная, активная. Это мое мнение. Главное, чтобы получился тандем! Есть коллеги, которые любят конкретную породу и работают в основном с ней… У меня есть коллега, которая предпочитает работать с только бельгийскими овчарками. И у них в таком тандеме есть результат. Другой кинолог любит ризеншнауцеров.

Конечно, мы стараемся подобрать напарника кинологу по его желанию, чтобы и комфортно и интересно им было. Но, скажу, что процентов 80 на службе – это все-таки немецкие овчарки. Да, они универсальные. Они и по погодным условиям подходят везде. Ведь наши кинологи работают с собаками по всему Северо-Кавказскому федеральному округу, от Таганрога до Махачкалы. Где-то холоднее, где-то теплее. При подборе собак, стараемся учесть и эти факторы. У нас есть и лабрадоры, и спаниели, и ротвейлеры.

- Говорят, что у вас служит пес редкой в наших широтах породы – это белая швейцарская овчарка?

- Очень красивый пес. Как немецкая овчарка, только белоснежный. И очень перспективный. Он недавно у нас появился. Но у него уже есть раскрытие преступления. Зовут красавца Джим Юджин Керри. Это личная собака кинолога - старшего лейтенанта полиции Виталия Скородумова. Специализируется Джим по следовой работе. Он прошел все тесты, показал хорошие рабочие качества. Закончил с отличием учебу в школе служебно-розыскного собаководства. И уже дал результат – буквально на днях, по горячим следам помог раскрыть кражу. Так, на одной из станций был похищен внешний блок от сплита. Пес тут же взял след и привел в лесопосадку, неподалеку от этой станции. Там в кустах спал наш подозреваемый.

Всего же в центре работают 70 специалистов кинологов. И их задача - обеспечить безопасность людей на железнодорожном, воздушном транспорте, на прогулочных речных теплоходах. И весь этот транспорт в обязательном порядке перед тем, как разместятся пассажиры, обследуют кинологи со служебными собаками. Бывает, в спешке народ забывает сумки. И тогда их непременно обследуют. Если все в порядке, то принимают меры, чтобы найти его владельца и вернуть. Но сезон отпусков продолжается. В разгаре - «бархатный сезон». Так что, будьте внимательны и не забывайте свои чемоданы!

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