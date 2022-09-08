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Общество8 сентября 2022 16:20

Как служебные собаки спасают людей и что происходит, когда приходит время пенсии, рассказала опытный кинолог из Ростова

Какие преступления раскрывают служебный собаки в Ростове и кого возьмут на службу, рассказала начальник кинологической службы Светлана Жердева
Татьяна ЛЫСЕНКО
Гостями студии "КП" стала начальник Центра кинологической службы Светлана Жердева.

Гостями студии "КП" стала начальник Центра кинологической службы Светлана Жердева.

Фото: Кристина Круговых

Сегодня ни одно общественное мероприятие, ни один вокзал или аэропорт не мыслим без обязательного появления кинолога со служебно-розыскной собакой. Такое время.

Какие качества важны для кинолога? Как выбирают щенков для кинологических подразделений? Какие преступления раскрываются сегодня, благодаря чуткому собачьему носу?

Об этом и многом другом в эфире передачи «Люди в погонах» в студии радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с начальником Центра кинологической службы Управления на Транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

КАПИТАН И КЕЙСИ

В назначенный час в редакцию вошла высокая блондинка с обаятельной улыбкой и капитанскими погонами – наш гость Светлана Жердева. И… ее четверолапая напарница – служебно-розыскная собака породы английский спаниель – Кейси. Черная, как смоль. С шелковистой шерсткой и очень внимательными добрыми глазами. Ведь речь как раз и должна была идти о них, современных «Мухтарах», надежных и верных помощниках кинологов.

У спаниеля Кейси идеальные манеры.

У спаниеля Кейси идеальные манеры.

Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Как и положено воспитанному гостю, Кейси отличалась прекрасными манерами и железной выдержкой. Но, профессиональные привычки, все же, дали о себе знать. Первым делом Кейси обошла коридор и несколько редакционных кабинетов. Убедившись в их идеальной безопасности, с чувством выполненного долга она, наконец, уселась у ног Светланы в радиостудии «Комсомольской правды – Ростов». Гостей ведь принято угощать. И на этот счет специально для Кейси было припасено ее любимое лакомство. После чего появился и повод лапу дать новым знакомым и поздороваться «голосом». Для служебной собаки ничего зазорного в этом нет. Общение – тоже часть ее жизни.

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

- Для службы отбираются, прежде всего, щенки с устойчивой психикой, - начала свой рассказ Светлана. - Ведь им работать среди людей, в общественных местах. Поэтому звуков громких пугаться не должны, и адекватно спокойно реагировать на внимание к себе других людей. Появление кинолога с собакой в общественных местах всегда вызывает живейший интерес публики. Люди подходят с разнообразными и, порой, очень неожиданными вопросами относительно собаки. Приходится тут же развенчивать глупые мифы. Рассказать о возрасте и особенностях породы наших напарников. Да, порой спрашивают, а можно ли погладить собачку.

У каждой собаки свой профиль работы. Фото предоставлено героем публикации.

У каждой собаки свой профиль работы. Фото предоставлено героем публикации.

- В обществе сложился стереотип, что кинолог - это все-таки в большинстве случаев мужчина. Суровый, но очень добрый… А в жизни как?

- Это стереотип. В нашем Центре большинство кинологов - женщины!

- Как вы пришли в эту профессию?

- Меня на эту службу, как и многих моих коллег, привела огромная любовь к животным. В нашей семье их все любят. И всегда были собаки. Когда мне было 15 лет, отец принес домой щенка немецкой овчарки. Назвали его Рэм. С ним я занималась дрессурой на площадках. Но не только это привело в кинологи. Еще огромное желание быть полезной обществу и раскрывать преступления.

В детстве я мечтала стать ветеринаром. Но позже мечтала уже о погонах и работе следователем. Когда встал вопрос выбора дальнейшей профессии, то на семейном совете решили, что гораздо перспективней для меня будет получение юридического образования. Я окончила вуз. Отправилась устраиваться на службу тогда еще в милицию. Но на тот момент вакансий следователя не оказалось. А чуть позже, я узнала, что нужны кинологи. Это было уже после реформы правоохранительных органов.Так я и пришла в полицию. Вот так две моих мечты и два направления, к которым лежала душа, и совпали. От судьбы, как говориться, не уйдешь!

Светлана и Кейси могут быстро проверить опасную ситуацию.

Светлана и Кейси могут быстро проверить опасную ситуацию.

Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

- В наше неспокойное время, когда возрастает риск террористических атак и остаются такие преступления, как перевозка оружия и наркотиков, вы со своими четвероногими напарниками, фактически, находитесь на передовой.

- Безусловно. Осмотр места происшествия первым проводит кинолог с собакой. Они отрабатывают первыми. Потом уже свою работу продолжает следственно-оперативная группа. И во многом основывается уже на том, что непосредственно показали кинолог с собакой. От этого зависит, будет ли эвакуация людей. Или какие будут дальнейшие оперативные действия. Поэтому ощущение, что мы на передовой – присутствует постоянно.

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ

- Когда я поступила на службу, то первой моей напарницей стала годовалая немецкая овчарка Шера, - вспоминает Светлана. - Ее закрепили за мной. И профиль Шеры был – ледовая работа. Вместе мы пошли уже учиться в школу собаководства. Мы проработали с ней вместе шесть лет. Потом ее списали по возрасту, и я забрала ее домой. Она живет у меня до сих пор.

- Наверное, в вашей работе человек и собака не просто напарники, а – родственные души?

- Совершенно верно. Очень важно полное взаимопонимание между кинологом и собакой. Без этого нельзя. И это, пожалуй, главное. На службу у нас можно приходить со своими уже подготовленными личными собаками. Тогда, если они прошли все тесты и сдали экзамены, их ставят на баланс. Собаки получают кормление, ветеринарное обслуживание. И кинонологи с ними приезжают на работу. И уезжают вместе домой. Так не редки, и даже закономерны случаи, когда выданных собак, после их списания со службы, кинолог забирает себе. Всех отправленных «на пенсию» собак мы обязательно устраиваем в дальнейшем в надежные руки.

ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

- В киношных детективах про сыщиков и собак мы видим, сколько всего должен уметь служебный пес. И след взять, и взрывчатку обнаружить, и преступника задержать… А в жизни?

- Таких фильмов и сериалов сейчас очень много. Их смотрят. И это хорошо. Но вот такие моменты, когда собака универсальная – это все-таки художественный вымысел. Для читателей «Комсомольской правды» поясню, что у каждой служебно-розыскной собаки свой профиль, своя специализация. И обучение по каждому профилю – разное. Отдельно – по поиску наркотиков, отдельно – по взрывчатым веществам, отдельно – по задержанию.

- Как отбирают щенков для будущей службы?

- Первый отбор идет, когда щенку исполняется 45 дней от роду. Как я уже сказала, у кандидата на службу должна быть устойчивая психика, игровой азарт. Дальнейший смотр и отбраковка следуют уже в полгода. В этом возрасте уже видно, какие рабочие качества у собаки и поисковые способности. Ей должно быть интересно искать предмет, который мы прячем. Она должна искать, не сдаваться и найти! А к году проводятся общие тесты. Есть 12 критериев, по которым определяются качества служебных собак. Им всем кандидат на службу должен соответствовать. Обучение в школе собаководства проводиться для щенков с одного года до трех лет.

Для кинологов важно, какой темперамент у собаки. Фото предоставлено героем публикации.

Для кинологов важно, какой темперамент у собаки. Фото предоставлено героем публикации.

ПРИРОДНЫЙ АНАЛИЗАТОР

- Говорят, что человек пока так и не смог создать такого универсального прибора- уловителя и анализатора запахов, какой создала природа – и это собачий нос! Верно?

- Совершенно верно! Да, научно-технический прогресс не стоит на месте, и есть разные запаховые приборы. Но у собачки очень много рецепторов. И зачастую нужно очень быстро реагировать на какие-то обстоятельства и ситуации. Бездушный прибор, не сможет. Да и не всегда и не везде его привезешь, подсоединишь. А собака - сразу!

Приведу пример. Когда в Ростове проходили матчи Чемпионата мира по футболу, мы с моей Кейси, а она подготовлена по профилю поиска и обнаружения взрывчатых веществ, в числе других сотрудников обеспечивали безопасность. Поступило сообщение, что в коммуникациях Ворошиловского моста обнаружен подозрительный ящик. Как туда прибор тащить, подвозить? Ведь, чтобы проверить ящики, пришлось взбираться вверх и проникать в внутренние коммуникации моста, пройти там по всему его внутреннему пространству. С Кейси мы благополучно справились с этой задачей. К счастью, обнаруженные ящики никакой опасности не представляли. Они были пустыми. Их просто забыли рабочие.

А не так давно Светлана и Кейси были срочно направлены на плывущее по Дону судно, чтобы проверить одну подозрительную ситуацию. Кинолога и собаку доставили на судно на скоростном катере. Подняли на борт. Они мгновенно разобрались в ситуации.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПОРОДЕ

- А какие породы собак больше всего подходят для служебно-розыскной работы?

- Дело не в породе, а в темпераменте, который больше подходит кинологу. Люди же тоже с разными характерами. Кому-то комфортнее со спокойной собачкой, другому нужна более подвижная, активная. Это мое мнение. Главное, чтобы получился тандем! Есть коллеги, которые любят конкретную породу и работают в основном с ней… У меня есть коллега, которая предпочитает работать с только бельгийскими овчарками. И у них в таком тандеме есть результат. Другой кинолог любит ризеншнауцеров.

Конечно, мы стараемся подобрать напарника кинологу по его желанию, чтобы и комфортно и интересно им было. Но, скажу, что процентов 80 на службе – это все-таки немецкие овчарки. Да, они универсальные. Они и по погодным условиям подходят везде. Ведь наши кинологи работают с собаками по всему Северо-Кавказскому федеральному округу, от Таганрога до Махачкалы. Где-то холоднее, где-то теплее. При подборе собак, стараемся учесть и эти факторы. У нас есть и лабрадоры, и спаниели, и ротвейлеры.

- Говорят, что у вас служит пес редкой в наших широтах породы – это белая швейцарская овчарка?

- Очень красивый пес. Как немецкая овчарка, только белоснежный. И очень перспективный. Он недавно у нас появился. Но у него уже есть раскрытие преступления. Зовут красавца Джим Юджин Керри. Это личная собака кинолога - старшего лейтенанта полиции Виталия Скородумова. Специализируется Джим по следовой работе. Он прошел все тесты, показал хорошие рабочие качества. Закончил с отличием учебу в школе служебно-розыскного собаководства. И уже дал результат – буквально на днях, по горячим следам помог раскрыть кражу. Так, на одной из станций был похищен внешний блок от сплита. Пес тут же взял след и привел в лесопосадку, неподалеку от этой станции. Там в кустах спал наш подозреваемый.

Всего же в центре работают 70 специалистов кинологов. И их задача - обеспечить безопасность людей на железнодорожном, воздушном транспорте, на прогулочных речных теплоходах. И весь этот транспорт в обязательном порядке перед тем, как разместятся пассажиры, обследуют кинологи со служебными собаками. Бывает, в спешке народ забывает сумки. И тогда их непременно обследуют. Если все в порядке, то принимают меры, чтобы найти его владельца и вернуть. Но сезон отпусков продолжается. В разгаре - «бархатный сезон». Так что, будьте внимательны и не забывайте свои чемоданы!

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