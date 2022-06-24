Хозяин лучшей собаки-таможенника из Ростова рассказал, как правильно выбирать и дрессировать питомца

Фото: предоставлено героем публикации

Эти Джеки и Мухтары не носят хозяевам тапочки, а ищут наркотики. Ростовские кинологи и их собаки стали лучшими на юге России среди таможенников. В региональном кинологическом центре в Майкопе прошли соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов Южного таможенного управления. Ростовчане стали первыми и в командном, и в личном первенстве. Победитель Денис Мазовка рассказал читателям «КП - Ростов-на-Дону», каких собак берут в таможенники.

НАШЛИ 12 КИЛО НАРКОТИКОВ И 28 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

За четыре дня в Майкопе питомцы кинологов демонстрировали навыки поиска наркотиков в багаже, в помещении, в грузовиках и легковушках, а также показали, насколько четко они выполняют задания хозяев. В итоге Ростовская таможня стала первой, обогнав Астраханскую и Новороссийскую. А 33-летний ростовчанин Денис Мазовка стал лучшим из 18 специалистов-кинологов со служебными собаками.

- Эффективная работа служебных собак зависит, в первую очередь, от самих специалистов-кинологов, от их уверенности, настойчивости и терпеливости в подготовке своего боевого друга, - считает начальник службы организации кинологической деятельности Южной оперативной таможни Андрей Безозерцев.

В первый раз кинолог и его собака стали третьими, а теперь победили на сложных соревнованиях. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

КОГДА НАШЕЛ РАБОТУ ПО ДУШЕ

Денис как раз и отличается большим терпением и еще большей любовью к своим четвероногим питомцам. Он стал кинологом шесть лет назад, когда сменил работу инженера по безопасности дорожного движения.

- У нас дома всегда были собаки. Папа их любит, и, мне кажется, я их всегда понимал. Так что, когда увидел объявление, решил попробовать, - рассказывает Денис. - Я пробовал себя в разных направлениях, и только эта работа оказалась по душе.

Вот так просто: принес документы, без проблем прошел конкурс и устроился на работу мечты. За шесть лет в кинологической службе Денис работает уже со второй собакой. Первая — немецкая овчарка Ермак. Они прошли вместе путь от обучения до пенсии хвостатого друга.

- Когда возраст подошел, забрал его к себе домой. Все-таки верный товарищ, куда мы друг без друга? - смеется Денис. - А подросшего щенка из дома взял на службу.

Когда кинолог видит щенка, уже может понять, сможет ли собака служить хорошо. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

ГОТОВИЛАСЬ НА СЛУЖБУ С ПЯТИ МЕСЯЦЕВ

Немецкая овчарка по кличке Ниагара Альфа начала готовиться к государственной службе даже не в год и два месяца, когда ее приняли в ряды таможенников, а еще в пять месяцев — хозяин серьезно занимался воспитанием.

- Год назад, когда ей было три, ездили на конкурс в первый раз и заняли третье место. И каждый этап — очень сложный: у одних наркотиков сильный запах, и их легко найти, у других — более сложные запахи, которые трудно распознать, - объясняет кинолог. - На собаку может влиять много факторов. Порой она даже может пройти мимо сумки с веществом, которое должна найти.

Поэтому задача кинолога — понимать питомца с полувзгляда, или, если хотите, с полулая. К тому же собаки со своим феноменальным нюхом чувствуют волнение хозяина. А Ниагара Альфа — тем более: она по характеру холерик, рассказывает хозяин.

- Очень активная, успокоить ее непросто. Так что, настраивал чуть-чуть перед каждым упражнением: усадить, посмотреть на нее, погладить. А когда успокоится, шли выполнять очередное задание.

Хозяин всегда берет верного друга с собой в отпуск. Фото: предоставлено героем публикации

Несмотря на большую конкуренцию, за результатами 17-ти соперников, оказалось, даже некогда было следить.

- На соревнованиях о конкуренции не думаешь — только о своей собаке, - признается Денис. - Каждый кинолог переживает за своего питомца. И в момент поиска ему никто не нужен кроме его собаки. Пытаешься по ее поведению понять, что же она находит.

НЕ СЛУЖБА, А РАЙ ДЛЯ СОБАК

Еще у собак на службе, в отличие от людей, жизнь — не долг и ответственность, а просто праздник какой-то. Завидуйте, люди!

- Для собаки работа — это игра. Все ее действия основываются на игре и поощрении — любимой игрушкой, лакомством, - объясняет кинолог.

Но чтобы с тобой всю жизнь играли, а не посадили на цепь сторожить двор, надо родиться не простым щенком.

- Мы, когда собаку выбираем, смотрим на ее рабочие качества. И одно из главных — мотивация. Если собака хорошо замотивирована, она будет стараться искать и находить. Тем более у них вся жизнь проходит в игре — каждый день у нас занятия тренировочные, а в конце каждой — играем. Тогда она запоминает хорошее, и с хорошим настроением идет и тренироваться, и служить.

Шесть лет назад Денис резко сменил профессию, зато теперь работа - по душе. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

НЕ ЗА ПОРОДУ ВЫБИРАЮТ, А ЗА ТЕМПЕРАМЕНТ

Хозяин могучей немецкой овчарки не относится, как некоторые, пренебрежительно к другим породам или, например, к маленьким собачкам.

- Собака — это и есть собака. Это друг человека. И даже если бы пришлось ехать туда, где питомца содержать тяжело, никогда бы не бросил. Жили бы в квартире. Даже на отдых беру ее с собой — и на море, и в горы.

А тем, кто хочет найти собаку «для двора» или «в квартиру», кинолог не советует выбирать породу. Все решает характер.

- Я сам почувствовал, что мы поладим, когда приехал в питомник и посмотрел всех щенков, - рассказывает Денис. - Надо смотреть, сходятся ли человек и питомец характерами или нет. Если флегматичный человек-домосед выберет собаку-холерика, то просто не справится, не будет успевать за ней — гулять и играть. А если хозяин окажется холериком и возьмет собаку-флегматика, то питомец не захочет с человеком бегать, ему нужно меньше прогулок и больше ласки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За первые 5 месяцев текущего года служебные собаки Южной таможни помогли пресечь 423 нарушения: выявили более 12 килограммов наркотиков и психотропных веществ, обнаружили четыре единицы оружия и почти тысячу боеприпасов, а еще более 6,5 килограмма взрывчатых веществ, порядка 54 тысяч пачек сигарет, более 121 килограмма табачных изделий и сырья, 28 тысяч долларов США, 22 тысячи евро, более 2 миллионов рублей и 76 тысяч других валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупную партию наркотиков нашла служебная собака у жителя Ростовской области

Теперь 26-летний мужчина может сесть в тюрьму на десять лет (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ищут людей после авиакатастроф и под завалами домов: как работают легендарные собаки-поисковики ростовских кинологов

Почему животные сопереживают пострадавшим не меньше людей и тоже могут страдать от профессионального выгорания (подробнее)