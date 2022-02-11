Крупную партию наркотиков нашла служебная собака у жителя Ростовской области

Служебная собака помогла полиции задержать подозреваемого в распространении наркотиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Сальском районе, сотрудники полиции на транспорте нашли у местного жителя запрещенное вещество, сообщает УТ МВД по СКФО.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступила информация о том, что местный житель хранит дома наркотики. Оперативники нагрянули к злоумышленнику с обысками.

Информация подтвердилась. Служебная собака нашла пакет, в котором лежали наркотики, общая масса которых составила 270 граммов, что является крупным размером.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следственной группой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что распространителя синтетических наркотиков задержали в Ростовской области. Он делал закладки на территории региона (подробнее).

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