Распространителя синтетических наркотиков задержали в Ростовской области

В Ростовской области поймали крупного наркодилера Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области правоохранители задержали распространителя синтетических наркотиков.

Стражи порядка на улице остановили 31-летнего жителя Шахт. У него обнаружился сверток с неизвестным веществом. После физико-химической экспертизы стало известно, что это метилэфедрон общей массой более 15 граммов. Также полицейские изъяли у него мобильный телефон, в котором была информация о местонахождении закладок. Пройдясь по этим местам они достали еще три свертка с метилэфедроном массой более одного грамма и два свертка со спайсом массой 1,82 граммов. Обыск прошел также дома и в гараже подозреваемого. Там нашлись еще два пакета с метилэфедроном, массой более 200 граммов и 180 грамм спайса.

Злоумышленник забирал наркотики из мест закладок и таким же способом потом распространял их в Ростовской области.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

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